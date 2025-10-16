”Specialii” lui Bolojan: Foști angajați ai SRI, MApN sau ai SPP care adună lunar venituri de zeci de mii de lei prin cumulul pensiei cu salariul

Majoritatea angajaților din Secretariatul General al Guvernului cumulează pensia cu salariul de bugetar, un fenomen care afectează zeci de mii de persoane în întreaga administrație românească.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că este pe cale să găsească formula constituțională pentru a elimina acest cumul de venituri, dar curățenia trebuie să înceapă chiar din anticamera sa, unde „specialii” primesc pensii de 50.000 – 144.000 de lei pe an și salarii între 26.000 și 82.000 de lei, iar averile lor includ apartamente, terenuri, mașini și conturi bancare consistente.

Newsweek România a identificat mai mulți consilieri superiori care cumulează venituri de la SGG și alte instituții de stat, precum SRI, MApN sau SPP, în ciuda unor proiecte legislative care interzic explicit cumulul pensiei cu salariul.

Anticamera premierului Ilie Bolojan, Secretariatul General al Guvernului, condus de Radu Oprea, este plină chiar de „specialii” cărora Guvernul încearcă din răsputeri să le reducă din privilegii. Între aceștia se numără Ghioda Valentin, Mihalcea Răzvan, Sorin Popa, Viorel Seredenciuc, Zoican Constantin, Ștefănescu Dragoș și Cîrjan Radu Ionuț, toți beneficiind de venituri și privilegii considerabile, în timp ce legea și controalele par să nu le afecteze pozițiile.

Sursa citată arată că, în mod ironic, chiar pe pagina de internet a SGG tronează un proiect de lege mai vechi privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul, care prevede, printre altele, că „beneficiarii pensiei de serviciu prevăzute la alin. (1) nu pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective”.

Cine sunt "specialii" angajați la Guvern

Majoritatea acestor consilieri superiori, care nu au dorit să stea acasă și să își cheltuiască pensia, ci au decis să o cumuleze cu un salariu tot de la stat, vin din structurile de forță ale statului român: SRI, MApN, SPP etc.

Ghioda Valentin are o pensie anuală de 96.000 de lei de la Unitatea Militară 0994 București, de la casa de pensii sectorială a Serviciului Român de Informații (SRI), și a încasat și de la SGG, pentru poziția de consilier, 82.597 de lei.

Următorul pe listă este Mihalcea Răzvan. El a avut o pensie anuală de 144.432 lei și un salariu de consilier superior la SGG de 80.884.

Sorin Popa ia anual 84.000 lei de la casa de pensii din Argeș și un salariu de 26.400 de la SGG.

Viorel Seredenciuc vine din Suceava și cumulează pensia anuală de 50.005 lei cu salariul de la SGG, de 44.924 de lei, la care se mai adaugă o serie de mici sinecuri, tot de la stat: 76.089 de lei de la ACET Suceava (compania de apă și canalizare), 37.071 de lei din cea de consilier al ministrului Turismului și 18.000 de lei de la Parcuri Industriale Bucovina.

Ștefănescu Dragoș intră în categoria angajaților la mai multe ministere. Conform declarației de avere din 2025, el ia soldă de 98.331 lei și normă de hrană de 12.484 lei, plus compensație de cazare de 18.000 de lei de la Ministerul Apărării Naționale, plus salariul de la SGG de 112.426 lei.

