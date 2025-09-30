Pensionarii care vor primi în decembrie un ajutor de 400 de lei. Anunțul ministrului Muncii

Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat marți, 30 septembrie, că pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în luna decembrie sprijinul financiar de 400 lei.

"2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranșă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an.

Avem acești bani în buget și vor ajunge la cei care sunt cei mai afectați în această perioadă. Știm că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă. Este o măsură de protecție socială la care nu am renunțat și care va fi binevenită”, a scris ministrul Muncii pe Facebook.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu suma de 3,062 miliarde de lei, iar veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj vor crește cu 287,307 milioane de lei, potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025 publicat, luni, de Ministerul Finanțelor (MF).

„La bugetul asigurărilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune: majorarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 3.062.393 mii lei, prin: majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu 3.040.860 mii lei datorată diminuării veniturilor curente cu suma de 697.805 mii lei și majorării subvenției acordate de la bugetul de stat cu 3.738.665 mii lei; majorarea veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale cu suma de 21.533 mii lei”, se menționează în nota de fundamentare.

În proiect se menționează modificarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii cu suma de 3,04 miliarde de lei prin diminuarea cheltuielilor la titlul „Cheltuieli de personal” cu 28,68 milioane de lei și majorarea cheltuielilor la titlul „Bunuri și servicii” cu suma de 20,91 milioane de lei pentru asigurarea sumelor necesare transmiterii drepturilor de pensie către beneficiari până la finele anului.

