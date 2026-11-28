Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat în consultare publică Proiectul de Regulament privind înființarea și funcționarea conturilor de economii și de investiții, care stabilește regulile de administrare a acestora și condițiile pe care trebuie să le respecte instituțiile financiare care vor oferi astfel de servicii.

Contul de Economii și Investiții va putea fi folosit de viitorii pensionari, care vor avea posibilitatea de a strânge bani printr-un nou sistem, fără taxe, folosit deja pe scară largă, mai ales în Statele Unite ale Americii. CEI este o inițiativă a parlamentarilor Gabriela Horga (PNL), Claudiu Năsui (USR) și Sebastian Burduja (PNL) votată de aproape toți ceilalți deputați și senatori, potrivit economica.net.

„Conturile de economii și de investiții sunt un produs menit să încurajeze economisirea individuală pe termen lung, inclusiv printr-un regim fiscal specific, și să ofere românilor o nouă modalitate de a-și construi resurse financiare pentru viitor. Susțin dezvoltarea acestor conturi, deoarece ele pot reprezenta o alternativă atractivă pentru românii care doresc să economisească și să investească pe termen lung”, a declarat prim-vicepreședintele ASF, Gabriel Avrămescu.

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Proiectul a fost elaborat în aplicarea Legii nr. 202/2026 pentru înființarea și funcționarea conturilor de economii și de investiții, adoptată de Parlament în luna septembrie, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

„Avem nevoie de instrumente care să încurajeze formarea unei culturi a economisirii, să faciliteze participarea populației la piața de capital și să ofere noi posibilități de diversificare a investițiilor. Prin acest proiect de regulament urmărim să asigurăm un cadru clar și predictibil pentru funcționarea acestor conturi, pentru instituțiile care le vor administra și, mai ales, pentru viitorii beneficiari”, a subliniat Avrămescu.

Potrivit acestuia, regulamentul stabilește condițiile după care vor funcționa aceste conturi și condițiile pe care trebuie să le respecte societățile de servicii de investiții financiare și instituțiile de credit care vor oferi serviciul de administrare a portofoliilor. De asemenea, sunt clarificate aspecte privind relația contractuală cu clienții, responsabilitățile administratorilor, notificarea ASF și obligațiile de raportare.

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„Un aspect important este că instituțiile nu vor putea impune o sumă minimă pentru deschiderea unui cont, un număr minim de contribuții anuale sau contribuții periodice obligatorii. Ne dorim astfel ca aceste produse să fie accesibile și să ofere flexibilitate celor care aleg să economisească și să investească”, a punctat prim-vicepreședintele ASF.

El a adăugat că ASF așteaptă observații, propuneri și sugestii asupra proiectului până la data 11 decembrie 2026 inclusiv.

„Ne dorim ca forma finală a regulamentului să reflecte atât obiectivele legii, cât și experiența și expertiza participanților la piață. Este important să construim împreună un mecanism funcțional, accesibil și adaptat nevoilor celor care vor alege să economisească și să investească prin intermediul acestor conturi”, a mai transmis prim-vicepreședintele ASF, Gabriel Avrămescu.

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