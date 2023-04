Bătrânețe de vis pentru un cuplu de români: "Am dori să ne relocăm ca pensionari în Spania"

Viața bătrânilor din România la pensie poate varia în funcție de nivelul venitului, starea de sănătate și sprijinul familiei.

Pentru unii, viața la pensie poate fi confortabilă, fiind sprijiniți de copii sau membrii familiei, având o pensie decentă sau economii pentru a-și permite o anumită calitate a vieții.

Alții, însă, pot avea o viață dificilă din cauza veniturilor mici sau a problemelor de sănătate, făcând față unor cheltuieli mari, cum ar fi cele pentru medicamente sau îngrijitori.

În general, bătrânii din România se confruntă cu probleme precum pensii mici, sărăcie și izolare socială, iar aceste probleme pot fi mai accentuate pentru cei care locuiesc în zone rurale sau pentru cei care nu au sprijinul unei familii.

La cealaltă extremă, sunt bătrânii care își permit să călătorească și să se bucure de anii în care nu mai muncesc. Este cazul relatat de un român care a trăit și a muncit în străinătate, împreună cu soția, iar acum, la pensie, vor să se retragă în Spania, după cum a scris pe Facebook.

"Am dori să ne relocăm ca pensionari din Canada în Spania. Drumul prin România cu repatriere, și apoi mutat în Spania. Este oare posibil să ne relocăm direct în Spania? Cunoaște cineva o asemenea soluție?

Mulțumim anticipat pentru un răspuns edificator.

Pentru cei care doresc să afle motivul dorinței noastre, iarna în Canada durează, cu mici excepții, 6-7 luni. Azi-noapte au fost -13 C, iar acum 21 martie ninge!"

"Suntem pensionari relativ tineri"

"Ținem să trăim într-o enclavă de vorbitori de limba engleză, pentru că o cunoaștem. Dorim să trăim între spanioli, pentru că așa le vom putea învață limba și cunoaște obiceiurile.

Canada de astăzi, din nefericire, nu mai este cea pe care am cunoscut-o la sosirea aici, acum peste 40 de ani. Rămâne în continuare o țară extrem de civilizată, în comparație cu multe altele, dar a suferit și suferă schimbări majore. Pentru mine, chiar după revenirea în Europa, va rămâne, fără îndoială "acasă".

Avem multiple cetățenii, căci am locuit ani mulți (poate prea mulți) și în Germania. Avem încă și cetățenia română, de aceea ideea de repatriere, apoi mutarea în Spania. Motivul este foarte simplu: Canada este minunată, este pentru noi "acasă" de foarte mulți ani, dar 6-7 luni de iarnă pe an, au devenit mult prea multe. Când eram ocupați cu serviciul, nu eram afectați de acest aspect, acum la pensie suntem siliți să petrecem mult timp în spații închise (acasă, mall-uri, etc), vremea nepermițând activități în aer liber, activități de altfel foarte necesare.

Suntem pensionari relativ tineri și intenția este să batem Europa, așa cu am făcut-o și în cei 21 de ani de Germania", a detaliat acesta în comentarii, pe grupul Români în Spania.

"Tarragona sau Vilanova cu prețuri decente și acces la cam orice"

Românul a primit mai multe sfaturi în comentarii, unele contradictorii.

"Cred că cel mai scurt drum este drumul știut, chiar dacă în cazul ăsta sunt vreo 6000 de km în plus (un dus spre România și înapoi în Spania). Încercați să găsiți persoane în aceeași situație. Luatul casei pentru rezidență permanentă: trebuie să fie o casă de cel puțin 500.000 EUR. Cât despre pensie, probabil că e mai scurt să fie transferată pensia din Canada în Spania, decât din Canada în România și apoi din România în Spania. Mai e ceva cu pensia în Spania. Maximul este 4 mii de euro."

"De ce trebuie o casă de 500.000 euro? Sunt apartamente de 100.000 de euro în sus, depinde de posibilități și preferințe. Important este să cumpere o casă pentru a obține rezidență permanentă, nu contează valoarea."

"Cetățenii europeni au drept la liberă circulație, restul au nevoie de vize sau dacă vor să ia Golden Visa atunci e cu bani investiți în casă în Spania de minim 500k EUR."

"Tarragona sau Vilanova cu prețuri decente și acces la cam orice. Fratele meu stă în Les Roquetes, lipit de Vilanova, apartament cumpărat pe mărunțiș, bine comunicat, cu marea aproape, într-adevăr zona este foarte bine din toate punctele de vedere, Andorra pentru excursii la munte este la 2 ore și ceva, despre case, sunt chilipiruri câte vrei, dar ori ai pe cineva prin zonă să umble după ele, ori te bazezi pe o imobiliară care își va lua comisionul de rigoare."

"Aveți documente spaniole, casă închiriată, aveți de adus mobilă etc?"

"Nu avem nimic. Doar o dorință pe care să o transformăm în plan", a precizat autorul postării.

"Soluția este bilet de avion one way. Am făcut-o eu și a funcționat."

"Un aspect foarte important de luat în seamă: taxele la cumpărare"

"Remarc că Tarragona îmi este cea mai sugerată provincie. Deci mai spre nordul Spaniei, nu spre sudul ei.

În afară de preț, ce alte criterii au importantă specifică Spaniei, la cumpărarea unui apartament? An de construcție, garaj, aer condiționat, etaj, lift, certificatul energetic?", a mai întrebat românul care dorește să se retragă în Spania.

"Anul de construcție al unor case poate fi și de 100 de ani, dar renovate acum vreo 20. Dacă nu a fost renovată în ultimii 50 de ani, se poate să nu va mai dea autorizație de locuit acolo. Se face un fel de ITP. Aer condiționat e simplu de instalat. Cred că două, undeva la două mii de eur pentru 2 aparate cu tot cu instalație. Certificatul energetic cred că este obligatoriu. Un aspect foarte important de luat în seamă: taxele la cumpărare. Se plătește cam 10-12% peste prețul apartamentului. Când ziceam de Tarragona și bătrâni: este ca să știi că poate fi un pic plictisitor uneori, dar te poți simți bine să nu vezi multă nebunie, drogați, prostituate pe stradă, ca la Barcelona, noaptea. În plus nici nu se fură mult din buzunare pe la Tarragona în comparație cu Barcelona.

Eu m-aș uita foarte mult la zonă: poluarea aerului, criminalitate, etc. Dacă doriți să călătoriți mult, eu nu mi-aș luat un apartament. În Spania legea protejează squaters *ocupas*. Dacă ești plecat de acasă, și cumva îți intră în casă și stă mai mult de 48 de ore, nu mai poți intra în casă. În Catalunia este o lege prin care poți avea permis port armă, o armă închisă în seif, și dacă se întâmplă așa ceva sunați la Mossos d'esquadra și le spuneți că ocupas au în casă o armă de foc, și atunci este nasol de ei. Sau alarmă tot timpul! Cred că alarmă costă vreo 700/an.

Orașe ieftine și bune: Elche, Alicante, care sunt mai în sud. Lângă Tarragona voi vedea vinerea asta un apartament în orașul Valls. Este un orășel micuț, dar are spital, bănci, școli etc. Tot pe lângă Tarragona mai aveți și orașul Reus, care este cam cu 10% mai ieftin, doar pentru că nu are mare, dar are stație de tren direct la Barcelona, chiar dacă sunt mai puține trenuri care trec prin Reus, cred că există la cel puțin 2 ore una tren".

"Taxele de cumpărare de care scrieți, sunt costuri totale care includ agent imobiliar, taxa de transfer a proprietății, avocat, notar?

Da, ne gândim la un apartament, nu suntem interesați de grădinărit, vrem să călătorim relativ intens prin Europa, iar vara să o petrecem în România, de aceea aspectul cu squaters foarte interesant și de rezolvat", a precizat autorul postării.

"Contactați pe cineva care se pricepe"

"Vă sugerez să contactați pe cineva care se pricepe înainte de a cumpăra o proprietate în Spania, acum depinde și ce doriți, pentru că în zona rurală găsiți case mult mai ieftine decât un apartament în orașele mari!"

"Veniți vă luați o casă, apoi vă faceți actele de rezidență spaniolă. Sunt grupuri de americani, canadieni, englezi care trăiesc în Spania."

"Dacă vă dați să vă rezolve actele românii, mai bine stați acolo."

"Am avut de-a face cu zeci de mii de români. Din câte știu nu m-a înșelat/ păcălit nici unul. Poate mă înșel, dar nu are importanță. În mulții ani petrecuți în afara României nu am căutat cu disperare compania românilor, dar nici nu am evitat-o/ respins-o. Oameni buni și mai puțin buni în toate națiile. Nu am avut și nu am prejudecăți", a răspuns autorul postării.

