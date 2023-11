Mulți români își fac griji pentru perioada în care vor ajunge la vârsta la care nu vor mai lucra pentru cum se vor descurca cu banii.

Pensiile sunt mici, iar cei care au avut salarii mici sau nu au cotizat din diferite motive la sistemul de pensii riscă să aibă o situație mai dificilă.

Grijile de acest fel sunt împărțite uneori cu copiii, deoarece lor le revine sarcina de a avea grijă de părinți la nevoie.

Este temea de discuție lansată de un tânăr în mediul online. Acesta a explicat situația părinților care nu vor avea un venit decent asigurat la pensie, referindu-se și la faptul că situația lui materială este una modestă.

"Părinții mei nu vor avea pensie. Cum mă pregătesc?"

"Părinții mei (58F), (59M) nu o să iasă la pensie pentru că nu o să aibă numărul minim de ani lucrați.

Ei au lucrat câțiva ani în tinerețe, apoi s-au ocupat de o mică afacere de familie. Cultivat legume și vândut. Tată are un PFA, mama nu figurează ca muncind, dar muncesc împreună. Banii pe care îi fac sunt mai mulți decât 2 salarii minime pe economie, reușesc să pună și deoparte, dar nu cred că suficient să trăiască nu știu câți ani fără să mai muncească.

Menționez că pe PFA nu a plătit pentru pensie, deci nu o să aibă nimic de acolo.

Ei încă muncesc, sunt sănătoși și planul e să muncească "cât or mai putea". Dar eu mă gândesc că va veni un moment când nu vor mai putea munci sau se vor îmbolnăvi."

Ads

"E sustenabil planul ăsta să muncești peste vârsta de pensionare?"

Tânărul a precizat că nu are cu cine să împartă aceste probleme, fiind singur la părinți.

"Eu sunt singurul copil, trăiesc în alt oraș. Am 30 de ani, locuiesc într-un oraș mai mare, mă descurc, dar nu am nici eu un venit extraordinar. Plus că vreau să încerc și eu să strâng bani să îmi iau un apartament, am și eu viața mea.

Ce pot face în afară de să îi ajut cu facturi/mâncare când o fi timpul? S-a mai confruntat cineva cu o situație asemănătoare? Chiar e sustenabil planul ăsta să muncești peste vârsta de pensionare?

Ani de pensie nu vor să își cumpere, nu știu exact câți mai au nevoie, dar ei zic că nu merită dați banii aia.

P.S. Ei nu pretind niciun ajutor de la mine, nu mi-au cerut nimic niciodată și nici nu cred că ar face-o. Nu sunt genul de părinți "te-am făcut să ai grijă de noi". Eu mă gândesc ce pot face pentru ei când nu vor mai putea sau când unul din ei va rămâne singur.

Ads

P.S.S Singurul lucru complet nenegociabil e să îi iau să locuiască cu mine", a scris acesta pe Reddit.

"Nu pretind ca eu să îi ajut. Dar mă enervează cumva că sunt inconștienți. Acum, cum am zis, încă pot munci, dar ei se gândesc că o să facă asta for ever. Bunicii mei au trăit până aproape de 100 ani. Ei nu cred că conștientizează că se poate întâmpla și așa și că nu o să le ajungă banii să trăiască un nr foarte mare de ani fără ajutor", a adăugat tânărul în comentarii.

"Îi poți lua ca și co-asigurați pe CAS-ul tău"

Unii i-au dat sfaturi, alții au declarat că sunt în aceeași situație.

"Să știi că e cam responsabilitatea lor. Înțeleg că vrei să-i ajuți, dar cred că ei ar trebui să se intereseze ce pot face."

Ads

"Pot cumpăra vechime în muncă cetăţenii români din ţară sau din străinătate care nu sunt pensionari şi care nu au fost asiguraţi în sistemul public de pensii. Această formă de asigurare se adresează tuturor persoanelor care doresc să-şi completeze stagiul de cotizare în vederea acordării pensiei pentru limită de vârstă, respectând vârsta standard de pensionare de 65 ani la bărbaţi şi 63 ani la femei, precizează Ministerul Muncii".

"Pentru început, îi poți lua că și coasigurati pe cas ul tău, că să apară și în sistemul de sănătate și să poate merge la doctori. (asta dacă, și când nu or să mai înregistreze venituri din care achita la cas; gen tatăl pe pfa)"

"Sunt foarte interesat de răspunsuri. Tata va ieși pe o pensie super mică, ținând cont că mereu a lucrat pe minim pe economie, restul la negru. Iar la talentul sau cu banii... Mi e groază să mă gândesc."

"Să își găsească o ocupație ușoară care să le aducă ceva bani lunar"

Ads

Sunt și tineri care s-au recunoscut în situația părinților cei care a relatat cazul.

"Gândul ăsta cum că nu voi avea pensie de la statul nostru drag mă intrigă și pe mine. Și tot caut metode să îmi asigur mie și soției un trăi ok peste ani. Așa că este încă timp, sper.

Cât despre părinții tăi, altceva decât să își găsească o ocupație ușoară care să le aducă ceva bani lunar nu văd soluție. Asta pentru că bătrânețea mai mereu vine cu tot felul de afecțiuni și asta necesită tratament. Poate medicii chiar și cu stat la cozi or fi plătiți de asigurarea de sănătate, sper, tratamentul tot o să coste.

O casă, apartament închiriat aduce ceva venit. Vândut apartament/casă mare și mutat la ceva mai mic. Asta aduce iarăși niște bani pt situații nefericite, nu de spart pe traiul zilnic desigur."

"Sunt în aceeași situație"

"Sunt în aceeași situație, ei nu produc financiar nimic și se apropie de pensionare, o sursă de bani infimă ptr. cât au lucrat cu carte de muncă. Eu aloc pe luna cam 4-5 mii lei ptr ei de ceva timp. Dacă nu te încadrezi în suma asta de cheltuit, vor trăi o viață sărăcăcioasă la bătrânețe din păcate. Alt aspect, nu le propune să vândă pământul pe care cultivă, asta o să îi țină ocupați și sănătoși mental o bună perioada. De investit, bănuiesc că nu ai zeci de mii de euro să îi riști pe o mică afacere care se auto-susține. Realitatea e cam aiurea din punctul asta de vedere."

Ads

"Păi nu-i treaba ta. Sunt de aceeași părere că și ei. Pensia e o prostie, decât să dai bani la stat mai bine îi pui deoparte și îi folosești la bătrânețe. Fă-i oarecum să înțeleagă că așa cum îți așterni, așa dormi."

"E ușor de zis dar greu de pus în practică. Vrei să-mi zici că tu te poți uită la maică-ta cum moare de foame fără măcar să nu-ți treacă 2-3 griji prin cap? (exemplu teoretic)."

"Pensia în zilele de azi nu mai ajută cu nimic"

Unii cred că oricum pensia nu rezolvă pe deplin aceste griji.

"Realitatea e că pensia în zilele de azi nu mai ajută cu nimic la ce prețuri sunt. Nu știu generațiile care vin dacă o să aibă parte de ceva la capitolul asta dar cel mai bine ar fi să abia un venit pasiv din o activitate simplă ce poate fi efectuată la orice vârstă. Poți să le asiguri o asigurare de sănătate cu cauze de deces sau ceva de genul astfel încât dacă unul din ei moare mai devreme celălalt o să ia o anumită suma. Poți să investești pentru ei în fiecare luna o anumită suma care să fie folosită la momentul x."

"Sincer...o soluție este să te muți în afară României și să îi iei și pe ei și să-i bagi pe ajutor social.

Sau să își cumpere anii de pensie sau pensie privată dar nu cred că va ajută financiar.

Altă soluție: intră în afacere cu ei sau orientează-i spre o afacere care să genereze profit și după ce se retrag sau de care să se poată ocupă în mai puține ore pe zi."