În ciuda eforturilor guvernanților, lumea reală e defavorabilă seniorilor

În ultima perioadă tot mai multe canale media promovează calcule care mai de care mai elaborate despre aplicarea legii 360, ba ministrul muncii, d-na Simona Bucura Oprescu, ba ex ministrul muncii, dl. Marius Budăi, și lista e lungă, încearcă să ne arate nouă, contribuabilii, cum or să ne crească nouă veniturile din pensii, în urmă recalculării, conform legii. Și, nici n-au terminat cu recalcularea bine, că ne-au pricopsit și cu ce procent or să ne dea la indexarea din 1.01.2025. După domniile lor, o altă mărire…eu nu mai comentez, că am obosit să tot spun ce și dumneavoastră, cititorii, știți foarte bine.

Mă întreb, ce i-a determinat pe stimabili și stimabile, să iasă în media să explice cum se vor recalcula pensiile, ce creșteri importante vor primi unii dintre pensionari, uitând de alții care, firesc, nu vor primi nimic, pentru că au beneficiat de acel minunat procent de corecție de 1,41%. Uită să spună că dezastrul din legislația pensiilor li se datorează tuturor membrilor partidelor trecute pe la guvernare, iar acum prezintă recalcularea o mare realizare. De ce? Pentru că domniile lor cred că ne dau cadou aceste sume, probabil, nu că noi am fi contribuit la fondul de pensii și merităm să fim respectați.

Cel mai grav este că toate calculele pleacă de la starea actuală a pensiilor, cu pensia minimă, atât cât au putut, sau au vrut guvernanții vremurilor să dea, fără să țină cont de un element esențial, după părerea mea, că prin acest tratament, dacă ne uităm la ce a publicat INS până în 2022 și ulterior, l-au publicat diverse entități neguvernamentale (pentru că INS nu mai publică acest indicator, știu ei de ce…), condamnă la sărăcie întregi mase de contribuabili, care au singura lor vină că, după ce au contribuit la sistemul de asigurări sociale cât stabileau legile vremii, s-au trezit muritori de foame, după ce au ieșit din activitate.

Ads

Cum altfel poți explică paradoxul în care ne aflăm, că nici la salariați nici la pensionari nu se ține cont de coșul minim pentru un trai decent, dar facem calcule care mai de care mai “sofisticate”, pentru a justifica ce lege bună a fost dată, acum în an electoral.

Ultimele informații despre coșul minim pe 2024, publicate de un institut german (ciudat, dar ce mai e normal la noi…noroc cu partenerii UE) dau coșul minim la 3807 lei pentru o persoană, la nivelul de costuri cu energia, combustibilii, gazele, bunurile de consum, alimentele, culmea, calculate în baza datelor publicate de INS.

Nimeni nu sesizează ilaritatea stării economiei noastre, dacă vine un străin să ne facă calcule, cât ar trebui să câștige un om să trăiască decent. Nu. Toată lumea se bulucește la TV, să ne explice ce bine o să ne fie din septembrie încolo, omițând să ne spună dacă unii vor putea supraviețui cu noile pensii sau nu. Căci de cei care s-au chinuit și n-au mai rezistat, ce rost mai are să ne gândim, dacă tot s-au dus…

Ads

E firesc ca această recalculare să restabilească principiul egalității în drepturi, la contribuții egale, pensii egale. Și ca atare, cum se tot vehiculează de către sindicate, corifei uitați de vremuri, ba că cei cu grupele de muncă pierd, ba că 2 milioane de pensionari nu primesc nimic, pentru unii dintre pensionari, această lege nu este favorabilă. Acesta este, cred eu, și scopul acestei legii, să restabilească echilibrul între categoriile de contribuabili care deși aveau contribuții egale în activitatea profesională, aveau pensii diferite, și nu cu puțin.

Dar să faci din asta o întreagă pledoarie întinsă pe săptămâni de zile la toate posturile TV, despre cum or să crească pensiile de la 1 septembrie, mi se pare de prost gust. Și justific de ce. Dacă în urma recalculării, în corpul legii era stipulat că pensia minimă trebuie să asigure un nivel de trai decent, determinat statistic de INS (chiar dacă e subordonat direct UE, tot trebuie să publice datele esențiale ale economiei naționale), atunci nu cred că ar mai fi avut cineva de comentat despre eludări, despre erori. Dar condiția asta trebuia susținută pentru pensia minimă și celelalte urmau. Cu formula nouă de calcul, nici nu era greu, se modifica VPR-ul, să asigure minimul de pensie corelat cu coșul minim.

Ads

Sigur, se vor trezi reacții ale guvernanților, care au tot spus de-a lungul vremii, că atât ne permite bugetul asigurărilor sociale. Domnilor, uitați când ați lăsat 6 milioane de români să plece din țară pentru că domniile voastre nu ați vrut să va ocupați de bunăstarea celor care v-au votat? Uitați, când vi s-a spus să scoateți toate minunile din legislație, votată cu formula d-nei Anastase din Parlamentul României (atât a rămas din realizările doamnei), prin care Bugetul de pensii este încărcat la ora actuală, în fiecare luna trebuind o subvenție de la Buget pentru plata tuturor pensiilor. De ce a fost nevoie ca diverse servicii statistice, un exemplu, să fie suportate din acest buget? Dl. Baciu – președintele CNPPR, găsește timp să explice în interviuri cum cresc pensiile cu punctele de stabilitate din lege, dar nu ne comunică date esențiale, cum ar fi, cât se colectează lunar la bugetul de pensii, care sunt plățile care se fac din acest buget în afara pensiilor, cât sunt costurile caselor de pensii, măcar ca procent din buget, ce alte plăti se fac, inclusiv pentru pensiile speciale. Dacă tot discutăm, să discutăm și de transparență decizională. Doar e democrație…

Ads

Să nu mai vorbim despre digitalizarea dosarelor, care ultima dată erau la 97% realizate. Acum nu se mai spune nimic. Dar tot dl. Baciu, s-a obligat ca până la 30.08.2023 să finalizeze digitalizarea. O fi din vină d-lui Budăi, care a demisionat în 13 iulie 2023, și atunci tot ce s-a promis s-a șters. să numai vorbim de legea pensiilor, plimbată la TV, doi ani, finalitatea fiind o lege, după părerea mea făcută pe repede înainte, cum le place unora să spună, deși aveau o lege în vigoare, anularea prorogării fiind atributul ministrului muncii către premier, prin proiect de act legal, OUG sau HG, nimic mai mult. Să nu mai vorbim că 44 de pagini, cât are ediția print a Legii 360 nu e tot una cu 125 de pagini din Legea 127, măcar ca număr, dacă îmi este permisă glumă.

E trist că acum, în anul în care este cazul și timpul să discutăm despre ce s-a realizat, ce nu s-a realizat, cauzele, cum se recuperează lipsurile, ca, intrând în noul ciclu electoral, să nu mai facem aceleași greșeli, noi dezbatem cum punctele de stabilitate aduc 500-1500 de lei în plus la pensiile lunare, când problema asta o determina softul mult discutat, care dacă era legea votată măcar de un an de zile, acum am fi avut deja rezultatele concrete. Bineînțeles că nimeni nu e de vină, nici bugetul nu suporta mai devreme efortul pe care trebuie să-l facă în septembrie, anul acesta. Ce contează că e an electoral… Sau poate de aia.

Ads

O lege a salarizării, care trebuia elaborată de mult, nu de dl. Budăi, nu avea timp de așa ceva, trebuie să aducă nivele decente de salarizare pentru toate categoriile, cu respectarea obligatorie a coșului minim de trai, vrem nu vrem, e singurul indicator care sancționează guvernanții pentru creșterea nesimțită a costurilor cu energia, gazele, combustibilii, accizele la tot felul de bunuri. Pentru că, dacă așteptăm după creșterea colectării ANAF, ca din acestea să se poată redistribui resursele către cetățeni, mai avem ceva de așteptat. Din păcate, dl. Boloș nu a confirmat în poziția de ministru al finanțelor, iar ANAF rămâne o piatră de moară care nu poate fi dezlegată de piciorul ministrului în funcție, se duc împreună. Dar asta nu ne ajută pe noi, contribuabilii. Mai bine era dacă lasă pe altcineva să spargă piatra de moară, și să ducă colectarea la cotele medii ale UE. Sau poate o să ne uimească până la sfârșitul anului.

Departe de mine gândul că acum, în an electoral, să-mi exprim nemulțumirea față de guvernanți cu vreun scop. Nu domnilor și doamnelor, doresc să îmi exprim opiniile mele cu singurul scop că, poate din dezbateri va ieși ceva mai bun pentru cetățeni, căci nu poate nimeni să-mi scoată din cap ideea că politicienii cer votul nostru pentru a aduce prosperitate și bunăstare în casele noastre, nu în ale lor.

În acest sens vreau să fiu înțeles, poate nu dețin toate elementele care nu permit realizarea salarizării și pensiilor conform coșului minim lunar, dar nici nu pot fi de acord ca, după o viață de muncă, să ajung să văd cum decidenți vremelnici, plafonează prețul kilowattului la de 4 ori valoarea de producție, după care toți furnizori facturează conform pieței reglementate de ANRE și Ministerul Energiei. La fel și cu celelalte utilități. Și eu primesc aceiași pensie, indexată nu majorată, e drept, dar după doi ani. Nu mai e cazul să reamintesc ce inflație, consecința creșterii utilităților, ne-a ros la buzunare, în plus față de facturile urcate la cer, pentru utilități. Și ca acest lucru să nu se mai întâmple, trebuie ca fiecare decident “vizionar” să știe că pentru majorările decise, trebuie să corecteze și nivelul salarizării și pensiilor, proporțional. E unul din principiile de baza ale funcționării economiei. Altfel, valorile în care credem, societate capitalistă democratică, dispar, lăsând loc extremiștilor, care dacă măcar ar avea vreun plan pentru votanții lor, tot ar fi bine. Dar s-a văzut până acum, că singura preocupare este desființarea a ce fac ceilalți, ei repunând nimic în loc. Dacă nu are de unde să plătească acele majorări de salarii, decidentul în funcție să gândească alte forme pentru a aduce bani la buget, nu spolierea grosieră a contribuabililor, puși în fața faptului împlinit.

De asta am spus că lumea reală actuală nu este favorabilă pensionarilor. Redarea demnității acestora, distrusă de valul de scumpiri și taxe, trebuie să fie subiectul de bază al dezbaterilor din media, nu procentele de stabilitate, explicate ca disertații de doctorat.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.