Sute de mii de pensionari primesc indemnizație socială de la stat pentru că au venituri prea mici. Unde s-au înregistrat cele mai multe plăți

Autor: Daniel Groza
Duminica, 17 August 2025, ora 19:40
Pensionari cu venituri mici încasează indemnizație sociala FOTO Pixabay

În iulie 2025, aproape 900.000 de pensionari au beneficiat de indemnizația socială, arată datele Casei Naționale de Pensii Publice. Cei mai mulți provin din sistemul public, unde media sprijinului lunar a fost de 536 de lei, în timp ce foștii agricultori au încasat, în medie, 353 de lei. Bucureștiul și județele din Moldova concentrează cel mai mare număr de beneficiari.

Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în iulie 2025, de 892.076 persoane, dintre care 835.389 erau pensionari din sistemul public, iar 56.687 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele: Maramureș (de 626 lei), Hunedoara (602 lei), Bistrița-Năsăud (596 lei), Prahova (593 lei) și Cluj (592 lei).

Cei mai mulți beneficiari sunt din București

Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 39.150, și în județele Suceava (35.015 pensionari), Iași (31.386), Dolj (29.932) și Prahova (28.017).

În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 353 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în județele Ilfov (481 lei), Hunedoara (460 lei) și în Sectoarele 2 și 5 ale Capitalei (448 lei, respectiv 431 lei).

Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași (5.539 persoane), urmat de județele Botoșani (5.167), Olt (4.238), Suceava (3.429) și Vaslui (2.983).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumită 'Indemnizație socială pentru pensionari', conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

