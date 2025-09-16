Topul țărilor care oferă cele mai bune condiții pensionarilor. O țară europeană și una din Africa conduc clasamentul

Portugalia se află în fruntea topului mondial al destinațiilor pentru pensionare în străinătate, potrivit raportului Global Retirement Report 2025. Țara este urmată de Mauritius, Spania și Uruguay, oferind vize speciale pentru pensionari, un cost al vieții accesibil și condiții de trai sigure și confortabile.

Zeci de țări din întreaga lume oferă vize destinate exclusiv pensionarilor, pentru a le permite să se stabilească mai ușor în țările unde doresc să-și petreacă restul vieții, arată Antena 3 CNN.

Global Citizen Solutions a publicat Global Retirement Report 2025, care clasifică 44 de programe de viză pentru venit pasiv și pensionare. Clasificarea s-a făcut ținându-se cont de 20 de indicatori specifici, grupați în șase subindici: procedură, cetățenie și mobilitate, economie, optimizare fiscală, calitatea vieții, precum și siguranță și integrare.

În ceea ce privește alți factori pe care pensionarii îi iau în considerare atunci când își fac planuri pentru a se muta în străinătate, dr. Laura Madrid Sartoretto a precizat că ei caută „locuri stabile politic și sigure”.

„Alt aspect important în Europa este sistemul de sănătate. Majoritatea țărilor europene au o combinație între sisteme publice de sănătate robuste și opțiuni private accesibile”, a explicat ea.

Cum a ajuns Portugalia pe primul loc

Portugalia a fost clasată ca cea mai bună țară pentru pensionare în străinătate, cu un scor de 92,61. Dr. Madrid Sartoretto a precizat pentru CNBC că programul de viză pentru pensionari al Portugaliei este unul de referință de peste 10 ani.

„Țara a început să investească în atragerea investitorilor, pensionarilor și nomazilor digitali. Portugalia este astăzi o țară care obține scoruri foarte bune la capitolul calitate a vieții. Portugalia este cea mai sigură țară din Europa, conform World Peace Index. Este una dintre cele mai căutate destinații pentru pensionare din Europa”, a spus ea.

Pentru a solicita această viză, este nevoie de un venit minim de 870 de euro. După obținerea permisului inițial de ședere și după o perioadă de cel puțin cinci ani de rezidență în Portugalia, se poate aplica pentru rezidență permanentă sau cetățenie.

Guvernul portughez are un sistem fiscal mondial, ceea ce înseamnă că include veniturile obținute în străinătate. Totodată, Portugalia nu percepe taxe pe avere sau pe moștenire pentru membrii familiei apropiate. Se aplică însă un impozit pe timbru de 10% pentru alți beneficiari.

Portugalia este cunoscută și pentru programul său de viză de aur (golden visa). Acesta le permite cetățenilor non-UE să obțină rezidență sau cetățenie prin investiții, fără a include investițiile imobiliare.

Potrivit Forbes, aprobările pentru viza de aur au crescut cu 72%, americanii reprezentând majoritatea aplicanților. De la lansarea sa în 2012, programul a adus Portugaliei peste 7,2 miliarde de dolari.

Mauritius, pe locul 2

Aflată în Africa, Mauritius este pe locul doi în acest top, cu un scor de 89,24, nu cu mult în urma Portugaliei.

„Mauritius are o procedură foarte fiabilă. Este rapidă, transparentă și una dintre cele mai bune opțiuni pentru optimizare fiscală. Persoanele care nu vor să-și asume riscuri fiscale atunci când se mută cu pensia în străinătate aleg țări precum Mauritius, pentru că nu are un sistem fiscal mondial. Are, de asemenea, unul dintre cele mai ridicate standarde de calitate a vieții din clasamentul nostru”, a explicat Madrid Sartoretto.

Mauritius oferă persoanelor peste 50 de ani, care nu sunt cetățeni, un permis de ședere de 10 ani. Este necesar un venit lunar de 2.000 de dolari sau 24.000 de dolari anual. După expirarea perioadei de 10 ani, permisul poate fi reînnoit pentru încă 10 ani.

Țara africană le permite aplicanților principali să includă soțul/soția sau partenerul legal și copiii aflați în întreținere în aplicație. Mauritius are, de asemenea, un sistem fiscal teritorial, ceea ce înseamnă că nu include veniturile obținute în străinătate. Nu există taxe impuse pe veniturile din afara țării, pe avere sau pe moșteniri.

Top 10 țări, destinații ideale pentru pensionare

1. Portugalia

2. Mauritius

3. Spania

4. Uruguay

5. Austria

6. Italia

7. Slovenia

8. Malta

9. Letonia

10. Chile

