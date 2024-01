Proprietarul unei pensiuni, furios pe turiști: "Îi setezi căldura la 23°C și el vine cu aerotermă de acasă și face 29"

Frecvent turiștii care se cazează în pensiuni au nemulțumiri legate de condiții sau de proprietari și le expun în mediul online.

Și cei care au afaceri în turism și închiriază spații de cazare se plâng de neplăcerile create de unii clienți.

Este cazul unui bărbat care deține o pensiune și îi critică pe turiștii care vin cu aeroterme de acasă.

"Nesimțirea la Români nu are limite, îi setezi căldură la 23 °C și el vine cu aeroterma de acasă și face 29°C, cum se face că orice turist străin mă roagă să las temperatura la 21°C că este prea cald, chiar nu înțeleg, suntem un popor friguros sau am rămas cu sechele de pe timpul lui Ceaușescu? ", a scris acesta pe grupul Cazare pensiuni în România.

"Nu pot merge în concediu să tremur"

Postarea a strâns peste 600 de comentarii cu opinii pro și contra. Unii dintre cei care au comentat sunt și ei proprietari de pensiuni.

"Nu toată lumea se poate adapta la 21/22 de grade, doar să nu plătească ei! Nu pot merge în concediu să tremur….nu cred că nimeni ia aerotermă de acasă doar să le facă pagubă, dar dacă mergi în vacanță cu copii și îi îmbolnăvești doar că așa cred ei că e temperatura normală……"

"În unitatea noastră de cazare dacă vrei peste 23C ești nesimțit"

"Problema la dumneavoastră este că va gândiți unde vă este bine și așa ar trebui să aibă și turistul. Eu nu am probleme peste iarnă dat fiind faptul că unitatea mea de cazare e pe litoral și deschisă doar sezonier, însă văd că e într-adevăr o problemă cu situația cu temperatura din camere peste tot. Am avut mulți turiști care m-au întrebat "există vreo restricție la AC?" Și întrebarea era legată de cât de mult îl pot folosi. În mod normal am răspuns că nu și că dacă ei vor 35 grade în camera să își facă 35, iar dacă vor 16 să își facă 16. Un turist atunci când vine și închiriază o cameră/o întreagă unitate de cazare o închiriază cu totul.

Lăsați oamenii să își facă temperatura care le e lor convenabilă și nu mai fiți dumneavoastră nesimțit așa cum îi numiți pe turiști să îi verificați cât de cald și-au făcut în casă. Dacă aveți într-adevăr o problema cu asta, postați promovarea vilei cu tot cu această info "în unitatea noastră de cazare dacă vrei peste 23C ești nesimțit sau traumatizat de Ceaușescu".

"Am dormit toți 4 în pat îmbrăcați"

"Eu cu 2 copii mici, cu siguranță nu aș sta în camera cu 21-23 grade! Îmi e mie frig, d-apoi lor. E o regulă că toată lumea să suporte această temperatură sau cum?

Eu dacă plătesc pentru un serviciu vreau confortul de acasă măcar, nu plec de acasă de la 28 gr la 21 serios. Ce am tras acum 2 ani la Sinaia am dormit toți 4 în pat îmbrăcați, că era setată la 18 grade și colac peste pupăză, s-a stricat și pe la 3 dimineața erau vreo 10 grade în casă ..în mai am fost la Moieciu și s-a nimerit frig/ploaie. Să aflăm acolo că au oprit căldură din aprilie și nu avem deloc în camere. 3 zile cât am stat nici nu am făcut baie, unde naiba să faci baie la 14 grade în camera/baie?? Cu copii mici.

Nu sunt de acord cu improvizații, poate fi periculos, dar dacă clientul vrea căldură, da-i!!! Că de aia plătește.

Toți pe aici faceți nesimțiți pe noi clienții care vă aducem banii, dar când e vorba de condiții nu mai ziceți un cuvânt."

"Dar de ce să îi setați dumneavoastră? Fiecare să aibă posibilitatea de a seta ce temperatura vrea"

"Este pentru prima dată când aud despre așa ceva"

"În hotelurile și pensiunile civilizate îți setezi tu temperatura, dar mai sunt unii care ei vor bani fără prea multe sacrificii!"

"Este pentru prima dată când aud despre așa ceva și am fost în destule locuri și în România și în afară României, cu 2 copii! Niciodată nu ne-a spus nimeni ce temperatura să păstrăm, am simțit că era frig pentru noi? Am pornit clima fără nici o problema. Acesta e un lucru de luat în calcul pentru proprietari, nu poți impune unui om la ce temperatura să stea, omul poate nu se simte confortabil la 23 de grade, creșteți prețul și îți asumi deși la ce prețuri sunt, ar putea folosi oamenii și 30 grade fără să comenteze nimeni nimic"

"Sunt curioasă, pe timpul lui Ceașcă cu ce se încălzeau și vara cu ce se răcoreau, atâta timp când nu exista aer condiționat"

"Problema e că, datorită aerotermelor pe care le aduc, se poate întâmpla o nenorocire că și la Ferma Dacilor, și apoi tot noi managerii suntem de vină."

"Riști să-ți ia foc pensiunea de la aerotermă"

"Părerile vor fi mereu pro și contra, proprietar vs turist, problema cea mai mare atunci când vine turistul la cazare cu o aerotermă ascunsă în geantă, a categorisi această fapta la furt de curent (2kw oră la 24 de ore înseamnă 100 lei la ziua de cazare) și a două fapta la încălcarea normelor PSI, unde riști să-ți ia foc pensiunea de la aerotermă sau de la priză supra încălzită, pot lua foc toți să se lase cu decese, proprietarul rămâne pe drumuri și fără pensiune și mai grav se duce și la pușcărie din cauza unor inconștienți care vor ei 30 °C. Tot ce se întâmplă în România este horror!", a precizat autorul postării.

"Să se comunice temperatura maximă setată"

"Cred că cel mai corect este să se comunice temperatura maximă setată pentru camera inclusă în tariful cerut. Turistul poate acceptă sau nu sau dacă dorește o temperatura mai mare să aibă opțiunea de a plăți un extra tarif. În felul acesta nu ar trebui să existe disensiuni între părți."

"Părerea mea că turistul își poate regla temperatura cum dorește el, nu să stea managerul cazării cu ochii și gură pe el....nu e prea confortabil, atâta timp cât ți-a plătit cât ai cerut sau cât e afișat pe net, booking unde vreți voi.....anul trecut ne-am cazat undeva unde aveau camere de luat vederi, când fumam, fumam în ușă bucătăriei cu ușa crăpată ....m-a sunat să mi zică să închid ușa că se face frig, atunci am realizat că suntem urmăriți, păi dacă vroiam să stau goală în living sau făceam sex, cred că în 3 zile am fost sunată de vreo 4 ori să mă atenționeze de unele chestii, ba să stăm departe de șemineu, ba să nu băgăm mai mult de 2 lemne pe el...chestii de-astea, iar asta cu temperatura nu o înțeleg, eu acasă trăiesc în 27° iarnă în casă....cum să mă duc la 21".

