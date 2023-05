Calculele greu de înțeles ale proprietarilor de pensiuni din România: "6 locații, aceeași situație"

Tot mai mulți români renunță la vacanțele petrecute în țara noastră în favoarea celor din străinătate, unde prețurile sunt mai mici, iar serviciile mai bune.

Unii păstrează destinațiile preferate din România doar pentru week-end-uri.

Turiștii care întâmpină situații supărătoare sau pe care nu le înțeleg le dezbat pe grupuri dedicate de pe Facebook.

Este cazul relatat de un român care încearcă să înțeleagă cum calculează unii proprietari de pensiuni sumele solicitate când se fac rezervări.

"Bună seara, se dă următoarea situație: locație care dispune de 4 camere, preț cameră 150-200 lei, sun pentru închiriere integrală, preț 1000 DAR NU INCHIREM DOAR PE O NOAPTE, na aici m-au pierdut ... păi dacă ai avea toate camerele ocupate în cazul fericit ai face 600-800 lei eu dacă vreau să le iau pe toate îmi ceri 1000 pe aceleași camere, îmi poate explica cineva de ce se procedează așa? 6 locații, aceeași situație!", a scris acesta pe grupul Cazare pensiuni în România.

"Vin grupuri și fac paranghelii și deranj"

În comentarii, mai mulți membri ai grupului au comentat situația din perspectiva proprietarilor sau din cea a turiștilor.

"Preț mai mare la integral este că vin grupuri și fac paranghelii și deranj, consumuri, nu vin doar ca să doarmă. Închirierea de doar o noapte se pretează în general la hoteluri, unde sunt multe camere. La capacitate mică e potrivit un mic grup care preia tot spațiul pe minim 2 nopți. La doar o noapte, în weekend, mai poate crește puțin prețul, deoarece nu se mai închiriază și restul weekendului. E firesc să plătești mai puțin la mai multe nopți și invers, în funcție de cerere/ ofertă. Ca la supermarket, la pachetele cu produse XXL; întrebările cu „de ce e mai scump” nu au sens."

"La noi, e invers ca și calcul - închirierea integrală este mai ieftină decât dacă s-ar închiria fiecare cameră separat.

Și nu am inventat noi varianta asta, ci am învățat și noi de la alte unități de cazare. Era și este cea mai eficientă, bună, utilă etc. variantă, atât pentru oaspeți, cât și pentru proprietari.

Adică:

- închiriezi pe camere = există riscul să nu se ocupe toate (am pățit-o des și o vom mai păți).

- închiriezi integral = deja ai asigurată închirierea tuturor camerelor.

De aceea, este cumva firesc să fie mai ieftină închirierea integrală.

Și mai este un aspect important: fie o cameră sau două, consumul tot există - frigiderul merge, boilerul merge, becurile în spațiile comune merg, căldura merge, curățenia în spațiile comune merge.

Într-adevăr, la integral consumul este mult mai mare, DAR și încasarea este mai mare și îți poate acoperi consumul + rămâi și tu ca proprietar cu ceva bani.

Toți muncim pentru bani (și turiști și proprietari).

Și NU vorbim de îmbogățire, ci de traiul acela normal (orice om trăiește cu banii pe care îi câștigă)."

"Pentru a fi competitivi, mulți aleg să afișeze tariful minim"

"Pe Booking de exemplu, toate aceste diferențe de preț sunt calculate automat (diferențe de sezonalitate, de număr de persoane, paturi suplimentare, tipuri de camere etc.). Alte platforme, gen turistinfo nu au această posibilitate. Pentru a fi competitivi, mulți aleg să afișeze tariful minim, iar toate aceste suplimente sunt trecute la politici. Unii le comunică și telefonic clienților, alții poate consideră că acesta le-a luat deja la cunoștință de pe platforma de rezervări. De aceea, dacă aveți neclarități e mai bine să întrebați, că nu întotdeauna proprietarul este de rea credință."

"E logic că se percepe tarif mai mare pentru închirierea integrală, deși o locație are doar puține camere, pentru că multe grupuri nu declară numărul real de persoane și te pomenești că stau câte 4 în camere de 2, că unii mai dorm și pe hol și etc. Mulți nu închiriază doar o noapte, mai ales integral, pentru că ies în dezavantaj. Grupurile de multe ori lasă dezastru în urma lor, iar proprietarii nu au timp să facă curățenie pentru a primi următorii turiști a doua zi. Plus că mulți nu respectă ora de check-out și pleacă când vor. A închiria unui grup 1 noapte înseamnă uneori că locația trebuie să mai rămână goală 1 zi după ce pleacă, ca să strângă și să facă curat din urma lor. Mulți sunt pățiți cu așa ceva și tocmai de aia nu vor să riște. Închiriat 1 noapte = petrecere în 99% din cazuri. Eu le dau dreptate, cine nu lucrează sau nu a lucrat în turism nu are de unde să înțeleagă lucrurile astea. Bonus, majoritatea celor care fac astfel de postări sau se plâng de asta fac parte din categoria celor enumerați mai sus."

"Tarife mici numai ca să sune omul"

"Căldura costă, curentul, apa, lenjeriile, fata de la curățenie, dacă rămâne și pentru proprietar ceva. Voi vă vedeți punctul dvs, dar dacă ați avea afacerea în sine ați vedea altfel lucrurile. Din afară totul e roz."

"Este simplu, o firmă de curățenie costă minim 400-500 lei pentru curățenie -taxe, impozit, tva, curent, gaze, mai rămâne cu 200 lei, la astea nu se gândește nimeni."

"Se practică des tarife mici numai ca să sune omul. Pe turist info cu cât ești mai ieftin cu atât ti se listează locația mai activ, iar referitor la închirierea pe 1 noapte (nu știu dacă la asta va referiți cu cele 6 locații sau la tarif eronat) clar e mai puțin profitabilă, e mai simplu și mai profitabil să închiriezi locația de 2 ori pe lună a câte 2 nopți decât de 4 ori pe lună câte 1 noapte (costurile și uzura sunt mai mari, de aceea și tariful diferă la 1 noapte sau de aceea la 2 nopți e mai avantajos)."

"Am pățit și eu același lucru. Și răspunsul a fost că la grup încasează mai mulți bani deoarece se face mai mult deranj. Bineînțeles că am căutat altă locație."

"Eu evit să închiriez pentru o noapte la pensiuni. Mai mereu iau la hotel pentru că acolo nu pun condiții de genul asta. Treaba e simplă, dacă iei o noapte sau 7 tot același așternuturi se folosesc. Pentru ei e mai bine să încaseze X7 decât X1 pentru același cheltuieli. Am închiriat acum vreo 3 ani pentru o noapte la o pensiune, că eram în tranzit, și am rămas surprins că așternuturile au fost întoarse pe partea cealaltă ca să dea bine.

De aceea rămân cu locațiile tot mai neocupate în ultimul timp! Nu va bateți capul, că nu se merită! Fără cap nu sunt cei care cer prețurile astea, ci noi, care oferim și ne lăsăm condiționați! Așa că treceți la următoarea locație, aveți de unde alege! Mai ales în vremurile astea."