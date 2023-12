Cum sunt înșelați proprietarii de pensiuni: "Avans am cerut doar 20%, iar cu jumătate din bani am pregătit cadouri sub brad"

Pensiunea pregătită să primească turiști FOTO Facebook/ Vacanțe sub 500 de euro

Mulți români se plâng de prețurile mari percepute de proprietarii de pensiuni care închiriază diferite locații pentru a petrece sărbătorile de iarnă. Nu sunt puțini cei care au căzut victime ale înșelătoriilor.

La rândul lor, și cei care dețin afaceri în turism pot lua țepe uneori.

Este cazul relatat de o româncă în mediul online. Aceasta deține o pensiune în Brașov și s-a trezit că nu are turiști în ajunul Crăciunului.

"Mergem pe încredere și cerem avans cât mai mic"

"Să nu mai spună turiștii că nu plătesc cazarea integral sau cel puțin 50% în momentul rezervării din cauza că le e teamă să nu primească țeapă. Credeți că proprietarului/ managerului nu îi este teamă de clienți care dau țepe? Mergem pe încredere și cerem avans cât mai mic pentru a fi ok și pentru voi și aflăm în ziua de check-in (înainte cu o zi de Crăciun) că aveți "probleme în familie" și nu mai veniți. Iar proștii să rămână cu cabana goală fix de sărbători când mișcă turismul în Brașov.

Ads

Măcar dacă ați fi sunat sau ați fi răspuns la telefoane să ne anunțați. A trebuit să vă sunăm de pe alt număr de telefon să răspundeți.

Afară ninge ca în povești și în sfârșit după atâția ani vom avea un Crăciun cu zăpadă iar noi acum stăm cu casă goală și așteptăm dacă pare o rezervare last-minute. Avans am cerut doar 20%, iar cu jumătate din banii de avans am pregătit cadouri sub brad pentru a avea parte de un Crăciun cât mai frumos la noi...

P. S. Ne cerem scuze tuturor clienților care ne-au sunat în ultimele 3, 4 zile și le-am spus că avem ocupat de Crăciun", a scris aceasta pe grupul Vacanțe sub 500 de euro.

"80% din cei care rezervă fără avans nu se mai prezintă"

Mulți dintre cei care au comentat dețin la rândul lor pensiuni și cred că în cazul relatat de vină sunt și proprietarii.

"Experienţa noastră spune că 80% din cei care rezervă fără avans nu se mai prezintă la unitate şi nici nu anunţă telefonic sau prin alt mijloc. De aceea, sunt rare situaţiile când rezervăm fără avans (când oricum e o cerere foarte mică şi când e vară, nu ai cheltuieli cu încălzirea), iar de sărbători avansul este 50%. Aveţi o unitate frumoasă, suntem convinşi că aţi avut o cerere ridicată pentru ea mai ales în această perioadă, nu ar fi fi trebuit să riscaţi cu un avans atât de mic, vă costă mai mult gazul consumat pentru încălzire decât avansul. Şi noi am păţit-o de multe ori, dar experienţa te învaţă până la urmă cum să procedezi. Sperăm să gășiţi un grup pentru că aveţi un preţ modest pentru condiţiile deosebite pe care le oferiţi."

Ads

"Noi nu mai închiriem în nicio perioadă fără avans, ne-am fript de câteva ori apoi ne-am învățat minte. Treaba cu avansul e, printre altele, și o sită care cerne clienții buni de cei răi. Cei care sunt puși pe șmechereli nu vor să dea avans, ceea ce înseamnă că veți rămâne doar cu cei serioși."

"Pe viitor, încercati să preluați din aceste greșeli care costă din păcate, însă haideți să vedeți și partea bună, că așa învățăm. Avansurile trebuie bine gândite, nu este greșit că ați luat 20% la rezervare, însă restul de diferența recomand înainte cu cel puțin 14 zile înainte de intrare și atunci aveți timp și conjunctură de a întâmpina oaspeții fără grijă de plata sau alte detalii."

"Băi ăștia, patroni de căbănuțe...de unde veniți cu prețurile astea de nebuni?! Și apoi, tot voi, lătrați pe aici că ia uite domne, e cabana goală....da' ce face cabană aia de 300€ pe noapte??? Nu vă e rușine?! Nu vă mai satură Dumnezeu?! Vă compătimiți unii pe alții pe aici că n-a venit nimeni să-i dea duduiței 300€ pe noapte..fără ciubăr...să se ocupe pe 30-31 februarie."

Ads