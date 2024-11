Remaniere fără precedent la Pentagon. Echipa lui Trump face liste cu cine trebuie concediat. Care este criteriul

Echipa de tranziție a președintelui ales Donald Trump ar avea planuri mari pentru o remaniere la Pentagon. Membrii echipei lucrează la o listă de ofițeri militari care ar urma să fie concediați la începutul mandatului republicanului. Unul dintre criterii pare a fi o răzbunare politică pentru criticile la adresa lui Trump, potrivit unor surse citate de Reuters.

Planificarea concedierilor este într-o fază incipientă după victoria lui Trump la alegerile din 5 noiembrie și s-ar putea schimba pe măsură ce administrația lui Trump se va forma, au spus sursele, care sunt familiarizate cu tranziția lui Trump și au cerut anonimatul pentru a vorbi sincer despre planuri.

Una dintre surse a pus la îndoială fezabilitatea unei "lovituri" în masă asupra Pentagonului.

De asemenea, nu este clar dacă chiar Trump va susține planul, deși în trecut i-a criticat pe liderii apărării care l-au criticat. Trump a vorbit, de asemenea, în timpul campaniei și despre cei responsabili pentru retragerea tulbure din 2021 din Afganistan.

Echipa de campanie a lui Trump nu a răspuns solicitării de a comenta informațiile.

A doua sursă a spus că viitoarea administrație se va concentra probabil pe ofițerii militari americani considerați legați de Mark Milley, pus de Trump în fruntea Statului Major General, dar păstrat și de Biden, până pe 30 septembrie 2023.

Răzbunarea lui Trump pe Mark Milley

Milley a fost citat în cartea „War” a lui Bob Woodward, care a fost publicată luna trecută, numindu-l pe Trump „fascist până la miez”, iar aliații lui Trump l-au vizat pentru lipsa de loialitate percepută față de fostul președinte. „Orice persoană care a fost promovată și numită de Milley va dispărea”, a spus a doua sursă.

„Există o listă foarte detaliată a tuturor celor care au fost afiliați cu Milley. Și toți vor dispărea".

Statul Major General (n.red. Joint Chiefs of Staff) include liderii militari ai principalelor ramuri ale Forțelor Armate ale SUA: Armata, Marina, Aviația, Pușcașii Marini, Forțele Spațiale, Garda Națională și Paza de Coastă.

Dezvăluirea planurilor de concediere a liderilor de rang înalt ai forțelor armate americane vine la o zi după ce Trump l-a „ales ca secretar al Apărării pe Pete Hegseth”, un comentator Fox News și veteran care și-a exprimat dorința de "a face curat" la Pentagon.

„Următorul președinte al Statelor Unite trebuie să revizuiască radical conducerea Pentagonului pentru a ne pregăti să ne apărăm națiunea și să ne înfrângem inamicii. Mulți oameni trebuie concediați”, a spus Hegseth în cartea sa din 2024 „The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”.

Nu este clar dacă lipsa de experiență managerială a lui Hegseth i-ar putea complica confirmarea din partea Senatului și dacă o alternativă mai tradițională pentru poziție ar efectua astfel de demiteri radicale.

Generalul Brown, pe lista echipei lui Trump

Hegseth l-a vizat, de asemenea, pe succesorul lui Milley, generalul C.Q. Brown, întrebând dacă ar fi primit postul dacă nu era de culoare.

„A fost din cauza culorii pielii lui? Sau din cauza priceperii lui? Nu vom ști niciodată, dar întotdeauna ne vom îndoi - ceea ce pare nedrept pentru CQ. Dar, din moment ce a făcut din cartea de cursă una dintre cele mai mari cărți de vizită, nu prea contează”, a scris el.

Prima sursă familiarizată cu planificarea tranziției a spus că Brown va fi printre ofițerii care vor pleca.

„Șefii și toți șefii adjuncți vor fi concediați imediat”, a spus sursa, înainte de a remarca că aceasta a fost încă doar o planificare timpurie.

Unii oficiali americani actuali și foști au minimizat posibilitatea unei astfel de schimbări majore, spunând că ar fi inutilă și perturbatoare într-un moment de tulburare globală, cu războaie în Ucraina și Orientul Mijlociu.

Prima sursă a spus că ar fi dificil din punct de vedere birocratic să concediezi și să înlocuiești o gamă largă de înalți oficiali ai militarilor americani, sugerând că planificarea ar putea fi greșită.

Dar cea de-a doua sursă a sugerat că tabăra lui Trump crede că șefii de stat major trebuie să fie mai puțini din cauza supraîncărcării birocratice percepute. Astfel de reduceri ar putea fi suportate într-o organizație de amploarea armatei americane, a spus sursa.

