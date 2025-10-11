Administrația Trump, acuzată că ar fi oferit Qatarului o bază militară pe teritoriul SUA. Ce răspunde Pentagonul

Activista de extremă dreapta Laura Loomer a criticat vineri, 10 octombrie, administraţia preşedintelui Donald Trump pentru aprofundarea relaţiilor de apărare cu Qatarul şi a făcut acuzaţii false, răspândite pe reţelele sociale, potrivit cărora Pentagonul ar fi cedat Qatarului o bază militară pe teritoriul SUA, relatează Reuters.

Secretarul american de Război (noua titulatură a secretarului Apărării), Pete Hegseth, s-a întâlnit vineri la Pentagon cu viceprim-ministrul Qatarului, şeicul Saoud bin Abdulrahman al-Thani, şi a anunţat că Doha va plăti pentru o facilitate la o bază aeriană americană din Idaho.

El nu a spus că Statele Unite vor oferi Qatarului baza respectivă sau orice altă bază din SUA.

Facilitatea, care a făcut obiectul unor negocieri timp de ani de zile, va sprijini planurile Qatarului de a instrui piloţi pe 12 avioane de vânătoare F-15 pe care ţara le cumpără şi care ar fi amplasate acolo, a declarat un oficial american pentru Reuters. Facilitatea va include hangare pentru a proteja aeronavele de intemperii şi o clădire pentru instruire, a spus oficialul.

Acordul, care, potrivit oficialului, este în conformitate cu cele convenite cu alţi aliaţi ai SUA, va avea ca rezultat construirea facilităţii de către contractori locali sub supravegherea militară a SUA şi finanţare din partea Qatarului.

Piloţii din Singapore se antrenează deja la baza americană.

„Semnăm o scrisoare de acceptare pentru construirea unei facilităţi a Forţelor Aeriene din Qatar la baza aeriană Mountain Home din Idaho”, a anunţat Hegseth, alături de omologul său din Qatar.

La scurt timp după anunţ, Loomer a declarat că nu crede că va vota la alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial de anul viitor. „Nu m-am gândit niciodată că voi vedea republicanii oferind musulmanilor din Qatar, care finanţează terorismul, o BAZĂ MILITARĂ pe teritoriul SUA, pentru ca aceştia să poată ucide americani”, a scris Loomer pe X.

Ea a postat un clip cu Trump vorbind în 2017, când a acuzat Qatarul că a finanţat terorismul „la un nivel foarte ridicat” de-a lungul istoriei.

În urma remarcilor sale, Hegseth a postat pe X: „Pentru a fi clar, Qatarul nu va avea propria bază în Statele Unite – nici măcar nimic asemănător unei baze. Noi controlăm baza existentă, aşa cum facem cu toţi partenerii”.

Ambasada Qatarului a negat, de asemenea, că ar fi o bază aeriană a Qatarului.

Qatarul este un partener de securitate al SUA şi găzduieşte baza aeriană al-Udeid, cea mai mare instalaţie militară americană din Orientul Mijlociu. De asemenea, Qatarul a acţionat ca mediator alături de Egipt în negocierile dintre Israel şi Hamas.

Auto-proclamată „islamofobă”, care ani de zile a susţinut că atacurile din 11 septembrie 2001 au fost o operaţiune internă, Loomer are un istoric de acţiuni provocatoare şi de autopromovare, inclusiv legarea cu cătuşe de sediul Twitter din New York în 2018, după ce platforma i-a interzis accesul pentru discursuri instigatoare la ură.

Laura Loomer are 1,8 milioane de urmăritori pe rețeaua X

Cu 1,8 milioane de urmăritori pe X şi propriul program săptămânal care atrage un public numeros, Loomer poate spune că vorbeşte în numele multor adepţi ai mişcării MAGA şi le influenţează opiniile despre administraţia Trump.

În aprilie, Trump l-a concediat pe generalul american Timothy Haugh, care era directorul Agenţiei Naţionale de Securitate şi şeful Comandamentului Cibernetic al SUA.

New York Times a dezvăluit că Loomer ceruse demiterea generalului.

