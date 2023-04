Documente secrete de la Pentagon: Patru scenarii șocante ale evoluției războiului dintre Rusia și Ucraina VIDEO

Documente secrete scurse de la Pentagon și obținute de The New York Times oferă o perspectivă asupra planificării aliaților NATO pentru situațiile neprevăzute, ce pot apărea la un an de la începutul invaziei declanșată de Putin în Ucraina.

Analiza Agenției de Informații a Apărării subliniază patru scenarii „wild card” și modul în care acestea ar putea afecta cursul conflictului din Ucraina, potrivit The New York Times.

Scenariile ipotetice analizate de Serviciile de Informații americane includ moartea președinților Vladimir Putin al Rusiei și Volodimir Zelenski al Ucrainei, înlăturarea conducerii Forțelor Armate Ruse și o lovitură ucraineană asupra Kremlinului.

Documentul spune că războiul va rămâne probabil prelungit. Dar descrie modul în care fiecare scenariu „wild card” ar putea avea ca rezultat o escaladare în Ucraina, o încheiere negociată a conflictului sau să nu aibă un impact substanțial asupra traiectoriei războiului.

Documentul privind scenariile este un produs destul de tipic creat de agențiile de informații. Este conceput pentru a ajuta ofițerii militari, factorii de decizie sau parlamentarii să se gândească la posibilele rezultate ale evenimentelor mari, în timp ce își evaluează opțiunile.

Documentul este marcat ca „RELIDO”, indicând faptul că decizia de a divulga informațiile – partenerilor străini, de exemplu – revine unor înalți oficiali. Este datat 24 februarie și este etichetat cu marcajul „UN AN”, ceea ce sugerează că analiza a fost efectuată la un an de la începutul invaziei.

Unul dintre cele patru scenarii ipotetice arată ce s-ar putea întâmpla dacă Ucraina lovește Kremlinul. Este identificată o gamă largă de implicații potențiale. Evenimentul ar putea duce la o escaladare, Putin răspunzând protestelor publice prin lansarea unei mobilizări militare pe scară largă și luând în considerare utilizarea armelor nucleare tactice în Ucraina. Sau, temerile publice l-ar putea determina să negocieze o înțelegere a războiului.

Administrația Biden a fost deosebit de îngrijorată de o posibilă lovitură asupra Moscovei a Ucrainei, deoarece ar putea provoca o escaladare dramatică a Rusiei. Pericolele unui astfel de atac al Ucrainei sunt unul dintre motivele pentru care Statele Unite au fost reticente în a furniza rachete cu rază mai lungă de acțiune la Kiev.

Unele analize ale agențiilor de informații oferă evaluări ale rezultatului cel mai probabil al unui anumit eveniment, dar documentul wild card nu. Descrie diferitele scenarii posibile fără a evalua ceea ce ar putea fi cel mai probabil.

Oficialii americani au refuzat să spună dacă documentul scurs pe internet este autentic, dar nu au contestat autenticitatea acestuia. Documentul este similar cu altele produse concepute de personalul de la Pentagon, despre care oficialii au recunoscut că sunt reale.

Oficialii americani au avertizat, de asemenea, că documentele scurse sunt datate și, în multe cazuri, nu reprezintă evaluările actuale ale diferitelor agenții de informații din Statele Unite.