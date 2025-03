Pentagonul va șterge toate imaginile cu bombardierul de la Hiroshima din cauza cuvântului ”gay” FOTO/VIDEO

Departamentul american al Apărării, care şi-a început „marea epurare” a conţinuturilor legate de programul diversităţii, echităţii şi includerii (DEI) din armata americană - o decizie care a condus la situaţii groteşti şi care creează uneori confuzie - şi şi-a şters din Arhive o imagine a bombardierului de la Hiroshima, Enola Gay, pentru că conţine cuvântul „gay” (homosexual, dar şi vesel, binedispus, în engleză), relatează The Associated Press.

Preşedintele Donald Trump a decis în ianuarie printr-un decret să pună capăt programelor federale „DEI”.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a dat termen până miercuri, 5 martie, armatei americane, vizată şi ea de decizia lui Trump, ”să şteargă de pe suporturile digitale orice conţinut care promovează în cadrul său eforturi cu privire la diversitate.

Una dintre primele ”victime” ale acestei mari ştergeri este bombardierul ”Enola Gay”, folosit la bombardarea atomică a oraşului Hiroshima la 6 august 1945.

Bombardierul american de tip B-29 nu prea are a face cu diversitatea, echitatea şi includerea.

El a fost denumit astfel de către pilotul său, Paul Tibbets, în onoarea mamei sale Enola Gay Tibbets.

Potrivit AP, fotografia bombardierului a fost ştearsă din Arhivele Departamentului Apărării doar pentru că numele conţine cuvântul ”Gay”.

Iar bombardierul nu este singurul care se află în această situaţie.

The image of “Enola Gay” bomber was removed because it has the word “gay” in it according to the AP https://t.co/bTEbWSb4hV pic.twitter.com/iKe0EVMI7d

Mai multe fotografii ale Corpului Inginerilor Armatei americane (USACE) au fost de asemenea şterse pentru că numele unuia dintre membrii săi era ”Gay”.

În total, peste 26.000 de imagini au fost semnalate ca necesar să fie şterse, în Arhive, pe reţele de socializare şi site-uri pe Internet cu legături cu Departamentul Apărării.

Un oficial militar declară AP că ”epurarea” ar putea viza 100.000 de publicaţii.

În afara acestei contradicţii legate de cuvântul ”gay”, marea majoritate a imaginilor vizate reprezintă femei sau membri ai unor minorităţi cu o carieră remarcabilă.

Astfel, unele imagini în care apar Tuskegee Airmen - primii piloţi afroamericani americani care au servit într-o unitate segregată în al Doilea Război Mondial - se află pe lista imaginilor de şters.

Ei au fost elogiaţi militar pentru bilanţul lor militar excelent în luptă şi anume în misiunea lor de a apăra bombardierele americane de avioane de vânătoare inamice.

Minorităţile afroamericană şi hispanică par să fie cele mai vizate.

Astfel, altă fotografie a Corpului Inginerilor care comemorează un ”pionier al ingineriei”, un afroamerican, a fost ştearsă.

O imagine în care apare Harold Gonsalves, un latino ucis în Bătălia de la Okinawa, a fost ştearsă şi ea. El a fost decorat cu Media de Onoare a celui de-al Doilea Război Mondial a Curpului Puşcaşilor Marini (USMC).

OTD 1945: Pfc. Harold Gonsalves earns the Medal of Honor on Okinawa. pic.twitter.com/clCA4fmCyw

Femeile se află şi ele în centrul epurării.

Pe site-ul Aviaţiei americane, o pagină întreagă consacrată unui echipaj feminin a fost ştearsă.

When @Marvel ’s @CaptainMarvel needed to learn how to fly, she learned from the best! Actress @BrieLarson worked with the @USAirForce ’s first female fighter pilot Brig. Gen. Jeannie M. Leavitt to prepare for the movie. #KnowYourMil #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/YlsiqThlVe

Mai multe fotografii cu femei care au servit în al Doilea Război Mondial sunt înscrise în fişierul imaginilor care urmează să fie şterse, inclusiv a lui Jeannie Leavitt, prima femeie pilot de vânătoare din America, sau a lui Christina Fuentes Montenegro, una dintre primele trei femei care au obţinut o diplomă a Batalionului de antrenament de Infanterie al Corpului Puşcaşilor Marini.

Pete Hegseth a făcut din programul ”DEI” inamicul său numărul unu.

Această politică - lansată în anii '60 cu obiectivul de a reechilibra o societate marcată de segregaţionism - a fost extinsă în ultimii ani la alte minorităţi - sexuale, de gen sau etnice.

Conceptul ”DEI” s-a instituţionalizat puţin câte puţin, mai ales în întreprinderi, universităţi şi organizaţii de stat.

El a cunoscut o intensificare în anii 2020, după uciderea afroamericanului George Floyd de către un poliţist alb.

