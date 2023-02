Dezastru pentru Pep Guardiola în Premier League. Stadionul pe care Manchester City n-a marcat niciodată

Echipa engleză Tottenham Hotspur a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Manchester City, într-un meci al etapei a 22-a din Premier League.

Tottenham a reuşit să învingă pe Manchester City după un meci pe care l-a dominat şi în care apărătorii săi l-au blocat eficient pe norvegianul Erling Haaland.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Harry Kane, care a depăşit astfel recordul de goluri marcate pentru Tottenham de legendarul Jimmy Greaves.

Manchester City se află la a patra înfrângere în campionat şi rămâne la cinci puncte de Arsenal, având 45 faţă de 50 ale „tunarilor”. Tottenham e pe locul 5, cu 39 de puncte.

Statisticienii au remarcat faptul că Manchester City, echipa antrenată de Pep Guardiola, e la al cincilea eșec la rând, fără gol marcat, pe noul stadion al celor de la Tottenham, inaugurat în 2019.

Manchester City have lost every game they’ve played at the Tottenham Hotspur Stadium:

1-0

2-0

2-0

1-0

1-0

They leave again with nothing 😬 pic.twitter.com/HYJyT3Vnnu