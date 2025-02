Ce-a putut să spună Pep Guardiola după 1-5 cu o mare rivală: ”Mi se poate întâmpla și mie”

Antrenorul echipei de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, a declarat după corecția primită de la Arsenal (1-5) în Premier League că regretă doar ultimele 25 de minute în care campioana Angliei a pierdut controlul meciului, scrie AFP.

''Regret doar ultimele 25 de minute, am uitat să facem ceea ce trebuia să facem, ce făcusem timp de 65-70 de minute. Desigur, era un meci dificil de la început pe acest stadion, împotriva acestei echipe. Dar asta s-a întâmplat de multe ori în acest sezon. S-a întâmplat tot sezonul, facem prea multe cadouri, suntem conștienți că acest lucru nu se poate întâmpla, dar s-a întâmplat din nou'', a spus Guardiola.

''Am reacționat foarte bine, am jucat cu personalitate, ne-am apărat foarte bine și apoi, cu mingea, am fost o amenințare. Din nefericire, după golul secund, s-a întâmplat din nou. Am primit goluri după o deviere și alte situații. Trebuie să treci peste asta, nu poți pierde controlul. Sunt 90 sau 95 de minute. Nu poți ajunge să joci așa cum am făcut-o noi. Am fi putut marca încă trei goluri, dar echipa trebuie să fie stabilă, indiferent ce s-ar întâmpla'', a afirmat Guardiola.

''Se întâmplă, așa e fotbalul, mi se poate întâmpla și mie, nu sunt unic'', a mai declarat Guardiola după jocul de pe Emirates Stadium. ''Sunt sportiv, accept înfrângerile natural, la fel cum rămân calm și destins după victorii. Nu-mi place asta, sunt puțin trist, dar privim înainte. Avem înainte o săptămână lungă, ne pregătim pentru Cupa Angliei și pentru meciurile cu Real Madrid, Newcastle, Real Madrid, Liverpool și așa mai departe, trăgând învățăminte din acest meci'', a subliniat tehnicianul catalan.

De la sosirea lui la City în 2016, Guardiola a câștigat 16 trofee, între care șase titluri de campion în ultimele șapte sezoane. În acest sezon, mașinăria de fotbal a catalanului a început să dea rateuri atât în campionat, cât și în Liga Campionilor.

Fundașul englez John Stones a declarat, la rândul său, pentru Sky Sports: ''Este dificil să găsești cuvinte după un asemenea meci. Sunt dezolat pentru suporterii care ne-au însoțit și au asistat la asta. Maniera în care am jucat ultimele 30 de minute nu este acceptabilă. Sunt nervos, afectat personal și colectiv pentru maniera în care s-a terminat meciul.''

'Tunarii' au deschis rapid scorul după doar două minute de joc, prin Martin Odegaard, însă oaspeții au egalat după pauză, prin Erling Haaland (55). Arsenal a preluat apoi controlul jocului și a reușit să mai înscrie de patru ori până la final, prin Thomas Partey (57), Myles Lewis-Skelly (63), Kai Havertz (87) și Ethan Nwaneri (90+3).

