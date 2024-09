Pep Guardiola, după debutul fără gol marcat în Liga Campionilor: ”Suntem o echipă fantastică"

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a lăudat prestaţia elevilor săi în faţa formaţiei italiene Inter Milano (scor 0-0), în ciuda faptului că "cetăţenii" nu au reuşit să câştige meciul lor de debut în noua ediţie a Ligii Campionilor la fotbal.

"Am jucat foarte bine. Îmi iubesc echipa! Suntem o echipă fantastică", a declarat antrenorul campioanei en titre a Angliei la finalul jocului disputată miercuri seara pe Etihad Stadium.

Întrebat ce i-a plăcut în mod deosebit, Guardiola a răspuns: "Totul, absolut totul".

Manchester City era considerată favorită în duelul cu Inter Milano, adversara pe care a învins-o în finala Ligii Campionilor 2022-2023, disputată la Istanbul.

"Sunt experţi în apărare, iar tranziţiile lor sunt foarte bune", a subliniat tehnicianul spaniol, comentând evoluţia milanezilor. "Nu trebuie să ne aşteptăm să creăm douăzeci de ocazii atunci când echipa adversă se apără cu unsprezece jucători atât de jos, aşa că sunt foarte, foarte mulţumit de performanţa pe care am realizat-o", a adăugat el, amintind că este doar "începutul sezonului".

"A fost un test foarte bun pentru noi să jucăm împotriva unei echipe atât de puternice", a comentat la rândul său Ruben Dias, fundaşul portughez al lui Manchester City. "A fost un meci foarte intens împotriva unui adversar foarte puternic. Ştiam ce ne aşteaptă. Astăzi (miercuri, n.red.) cred că am fost la un nivel foarte bun. Nu am marcat până la urmă, deşi am fi putut. Am avut ocazii, dar ăsta e fotbalul. Şi este evident că mai avem o mare marjă de progres", a conchis fotbalistul lusitan.

Manchester City şi Inter Milano au remizat, 0-0, miercuri seara, pe Etihad Stadium, în prima etapă a noului format al Ligii Campionilor la fotbal.

Meciul a fost o reeditare a finalei din 2023, în care City s-a impus cu 1-0 la Istanbul, prin golul lui Rodri.

