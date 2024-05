Manchester City a făcut un pas important către un nou titlu de campioană a Angliei la fotbal, după ce a învins în deplasare, cu scorul de 2-0, formaţia Tottenham Hotspur, marţi seara, într-o partidă restantă contând pentru etapa a 34-a din Premier League.

Tottenham, cu fundaşul român Radu Drăguşin printre titulari, a jucat de la egal la egal cu campioana en titre în prima repriză, însă "cetăţenii" au făcut diferenţa în partea a doua a jocului, graţie unei duble a atacantului Erling Haaland, liderul ierarhiei golgheterilor, care a ajuns astfel la 27 de goluri în 30 de meciuri disputate în acest sezon în elita fotbalului englez.

"Gigantul" norvegian a deschis scorul după pauză, trimiţând balonul în plasă din interiorul careului mic, după un assist al mijlocaşului belgian Kevin De Bruyne (51), iar apoi a transformat un penalty în timpul adiţional (90+1), obţinut de Jeremy Doku.

Pe final de meci, la 0-1, Tottenham a ratat prin Son o ocazie uriașă, făcându-l pe antrenorul lui City, Pep Guardiola, să se arunce la pământ.

”Am probleme cu spatele, ma simt mai bine în poziția aia”, a glumit spaniolul la conferința de presă.

🗣️ Pep Guardiola: "Stefan Ortega has saved us; otherwise, Arsenal would be Premier League champions." 😮‍💨🧤pic.twitter.com/KCN42EQ9mB