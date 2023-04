Pep Guardiola, uluit de un băiețel de 8 ani: „Eşti un geniu, sincer”. Ce vrea să devină copilul VIDEO

Managerul grupării Manchester City, Pep Guardiola, a participat la o simulare de zbor cu un copil de 8 ani, Alban, pentru promovarea companiei aeriene Etihad Airways.

„Visul meu este să fiu pilot Etihad şi să duc jucătorii lui Manchester City în jurul lumii”, spune tânărul.

Etihad Airways este compania aeriană deţinută indirect de Emiratele Arabe Unite, proprietarii clubului englez. Stadionul echipei Manchester City se numeşte stadionul Etihad din iulie 2011.

„Astăzi vei fi copilotul meu”, îl anunţă Alban pe Guardiola, care zâmbeşte şi este atent la instrucţiunile date de băiat.

„Eşti un geniu, sincer”, i-a transmis Guardiola micuţului Alban.

