Răspunsul lui Pep Guardiola, acuzat că ”a parcat autocarul” în fața porții

„O dată la zece ani, nu e rău”, a glumit antrenorul Pep Guardiola, întrebat despre jocul ultra-defensiv prestat de Manchester City, duminică, împotriva formaţiei Arsenal (1-1) la Londra, în Premier League.

Arsenal a dominat-o în mod scandalos pe Manchester City, a cărei posesie a mingii s-a limitat la 32,8%. Potrivit statisticianului Opta, acesta este cel mai scăzut procentaj înregistrat vreodată de o echipă antrenată de Guardiola într-un meci de campionat. Fostul antrenor al Barcelonei şi al lui Bayern München a folosit umorul şi ironia în conferinţa de presă de după meci, declarându-se „mândru” că a stabilit un „nou record” în Anglia, unde este prezent din 2016.

„Îmi scot pălăria în faţa lui Arsenal, asta arată că a fost cea mai bună echipă duminică. Uneori se întâmplă asta, trebuie să te aperi pentru că adversarul este mai bun”, a adăugat el.

Guardiola nu l-a contrazis pe un jurnalist care afirma că echipa sa „a parcat autocarul” în faţa porţii lui Gianluigi Donnarumma, neputând domina jocul. „O dată la zece ani, nu-i rău, nu?”, a răspuns el zâmbind.

Arsenal a egalat în prelungiri, răspunzând la deschiderea scorului de către Erling Haaland, după nouă minute.

Omologul său de la Arsenal, Mikel Arteta, s-a declarat „extrem de mândru de jucători şi de echipă, dar foarte dezamăgit de rezultat”.

„La începutul meciului, cred că am dominat complet. După ce au marcat golul, fără să fi făcut nimic înainte, am fost puţin zguduiţi timp de cinci sau şapte minute. După aceea, am preluat din nou controlul meciului şi am început să dominăm”, a spus el.

