Răzbunarea perfectă pentru Guardiola în fața Realului: ”A fost atât de dureros”

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, care a eliminat Real Madrid în semifinalele Ligii Campionilor, după victoria cu 4-0 în manşa secundă de miercuri, a declarat pentru BT Sports, că succesul a venit după un an de suferinţă. În sezonul trecut, City a fost eliminată în semifinale de Real Madrid.

"Acasă ne simţim incredibil de confortabil în faţa fanilor noştri. Am simţit că a trebuit să îndurăm un an de suferinţă după înfrângerea cu Rea) de anul trecut. A fost atât de dureros când oamenii au criticat lipsa de personalitate a jucătorilor. Un an mai târziu, arătăm din nou cât de special este acest grup de jucători.

Dar trebuie să-i felicităm pe toţi cei din organizaţie, de la preşedinte şi proprietar până la fiecare angajat în parte, toată lumea lucrează pentru un obiectiv. Când ajungi în finala Ligii Campionilor, sărbătoreşti, dar nu ai prea mult timp la dispoziţie pentru că ai şansa de a câştiga Premier League duminică, ei bine, este o problemă plăcută de avut. Mâine (joi - n.r.) vom lua micul dejun cu toate familiile, o zi liberă şi apoi ne vom pregăti pentru meciul de duminică", a spus el.

Echipa engleză Manchester City a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia spaniolă Real Madrid, în returul semifinalei Ligii Campionilor. Cu 5-1 scor cumulat, City s-a calificat în finala competiţiei, unde va juca împotriva echipei italiene Inter Milano.