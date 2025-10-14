Gigantul PepsiCo a inaugurat în România una dintre cele mai mari fabrici din Europa. Investiția se ridică la 8,5 milioane de dolari

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 12:24
134 citiri
Gigantul PepsiCo a inaugurat în România una dintre cele mai mari fabrici din Europa. Investiția se ridică la 8,5 milioane de dolari
Pepsico a investi 8,5 milioane de euro la Dragomirești FOTO blueprojects.com

Gigantul american PepsiCo își consolideză prezența în România. Compania a inaugurat marți o nouă linie de îmbuteliere a băuturilor la fabrica din Dragomirești, în urma unei investiții de 8,5 milioane de dolari.

Noua linie, destinată producției de doze, este una dintre cele mai moderne din Europa, potrivit reprezentanților companiei. Fabrica din Dragomirești exportă deja în șase țări și joacă un rol-cheie în planurile regionale ale PepsiCo, care își propune să continue investițiile și în 2026, arată Economedia.ro

„Investiția de 8,5 milioane de dolari s-a derulat pe parcursul ultimului an. Capacitatea este de aproximativ 72 de doze pe oră. Operăm cu 5 colegi în 2 schimburi pe zi. Legat de sustenabilitate, reducem amprenta de carbon cu 210 tone de CO2. Producția are un consum scăzut de apă și energie electrică. În Dragomirești sunt 7 linii de producție. Suntem o fabrică care exportă în 6 țări. Totuși, Pepsi la draft din România e produs aici în România. Suntem printre cele mai mari fabrici de băuturi din Europa”, a declarat Radu Berevoescu, General Manager, PepsiCo East Balkans.

Oficialul companiei se arată optimist pentru anul 2026. „Acum lucrăm la planurile pentru 2026 și trebuie să fim atenți mai ales la cum va fi consumul. Vom continua să investim în marketing, în partenerii noștri de retail”, a mai declarat Radu Berevoescu.

La evenimentul de inaugurare au participat și reprezentanți ai autorităților. „Investitorii continuă să investească în România, semnal că România are potențial. Traversăm o perioadă dificilă și complicată. Așa cum discutam cu cei din conducerea PepsiCo, peste ceva timp lucrurile își vor reveni la normal. Important este ca împreună să reușim să ducem România în viitorul pe care îl dorim”, spune Laurențiu Gâdei, secretar de stat în ministerul Economiei.

Competența de care au nevoie tinerii daca vor să se îmbogățească, potrivit unui miliardar. Ce ar trebui să învețe de fapt studenții
Competența de care au nevoie tinerii daca vor să se îmbogățească, potrivit unui miliardar. Ce ar trebui să învețe de fapt studenții
Mark Cuban are un mesaj simplu pentru tinerii care vor să facă bani serioși: uită de încercarea de a te angaja la Google sau Microsoft. În schimb, învață cum să aduci inteligența...
Samsung lansează în China un pliabil de lux cu un paradox: costă cât o mașină mică, dar se încarcă mai lent ca telefoanele de buget
Samsung lansează în China un pliabil de lux cu un paradox: costă cât o mașină mică, dar se încarcă mai lent ca telefoanele de buget
Samsung a prezentat oficial în China noul W26, un telefon pliabil de lux inspirat din Galaxy Z Fold 7, dar adaptat pentru piața locală. Deși aduce finisaje premium și funcții unice, cum ar fi...
#PepsiCo, #investitie, #dragomiresti, #bauturi, #inaugurare , #stiri afaceri
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Ciudata strangere de mana dintre Trump si Macron, moment viral pe Internet
a1.ro
Mesaje crestine si urari speciale de Sfanta Parascheva. Marea sarbatoare este praznuita pe 14 octombrie
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigantul PepsiCo a inaugurat în România una dintre cele mai mari fabrici din Europa. Investiția se ridică la 8,5 milioane de dolari
  2. Competența de care au nevoie tinerii daca vor să se îmbogățească, potrivit unui miliardar. Ce ar trebui să învețe de fapt studenții
  3. Samsung lansează în China un pliabil de lux cu un paradox: costă cât o mașină mică, dar se încarcă mai lent ca telefoanele de buget
  4. Samsung dă lovitura. Versiunea „for Galaxy” a noului procesor promite o putere fără rival
  5. Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin
  6. Apple investește în energie verde în Europa. România, inclusă pe lista țărilor cu noi parcuri eoliene și solare
  7. Dispută în coaliția din cauza majorării salariului minim pe economie. Care sunt scenariile discutate de guvernanți
  8. Succes de răsunet pentru sectorul energetic din România. Exportăm combustibil nuclear într-o țară prietenă a SUA: „O confirmare a calității materiei prime”
  9. Contoarele inteligente – piesa lipsă din tolba furnizorilor de energie pentru a nu reduce prețul energiei electrice cu cel puțin 20%
  10. Se închide o bancă din România la sfârșitul lunii octombrie. Ce trebuie să știe clienții despre conturile lor