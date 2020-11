Per Johansson si Adrian Vasile, inlocuiti cu Kim Rasmussen la conducerea tehnica a nationalei de handbal a Muntenegrului

Rasmussen va fi ajutat la nationala muntenegreana de fosta handbalista Bojana Popovici si de Gojko Vucinici.Adrian Vasile, care pregateste si echipa CSM Bucuresti , a postat urmatorul mesaj pe Facebook dupa ce federatia din Muntenegru a anuntat schimbarile: "Multumesc Muntenegru Trei ani pe care mi-i voi reaminti ca fiind o experienta impresionanta. Am invatat enorm in clipele petrecute impreuna.Nimeni nu poate crede ca viata in Balcani e plictisitoare. Sa pot lucra cu aceasta echipa si alaturi de @perglobe mi-a dat ultimul stimul de care aveam nevoie sa pot face urmatorul pas in cariera! Cu siguranta, la trecerea timpului, vom avea ce povesti. Poate despre asta este vorba in linii mari."Fost antrenor al echipei CSM Bucuresti, Rasmussen a antrenat ultima data in Polonia, pe MKS Lublin.Per Johansson, ajutat de Adrian Vasile, conduceau nationala Muntenegrului din 2017.Muntenegru face parte din Grupa A a turneului final al CE-2020, alaturi de Danemarca, Franta si Slovenia. Competitia este programata sa inceapa la 3 decembrie.Romania face parte din Grupa D, alaturi de Norvegia, Germania si Polonia.