Candidatura unui tanar de 19 ani, respinsa de pe lista de consilieri depusa de PER

Potrivit sursei citate, membrii BECJ au votat, in unanimitate, acceptarea candidatilor aflati pe pozitiile 1-25 si pe pozitia a 27 a a listei de candidati aiPartidului Ecologist Roman si respingerea candidatului de pe pozitia a 26-a.Candidatul de pe pozitia a 26-a a fost respins ca urmare a faptului ca acesta nu indeplineste conditia de varsta minima, el avand doar 19 ani.Potrivit Legii 115/2015, "au dreptul de a fi alesi consilieri, primari sau presedinti ai consiliilor judetene cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este interzisa asocierea in partide politice"