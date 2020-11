Ce avere are cantaretul Marcel Pavel, care candideaza la alegerile parlamentare pe listele PER. Doua Audi-uri si contracte din muzica

Este vorba despre acelasi partid in care s-au inscris si fostii pesedisti Serban Nicolae , Liviu Plesoianu si Catalin Radulescu , dupa ce au fost eliminati de Marcel Ciolacu de pe listele PSD pentru parlamentare, anuntand ca vor candida din partea PER pentru alegerile programate in decembrie.Sansele sa si prinda un loc in Parlament sunt, insa, mici, avand in vedere ca Partidul Ecologist se afla, conform sondajelor, in marja de eroare, arata adevarul.roIn judetul Mures, lista PER pentru Camera Deputatilor va fi deschisa de Bogdan Stanoevici , iar pe locul 2 se afla Marcel Pavel.Marcel Pavel are patru terenuri, doua de 2 hectare si inca doua de 500 mp, o casa de locuit de 402 mp si doua autoturisme marca Audi Q5 si Q7.In conturi, Marcel Pavel are 203.041,84 de lei, 1.079,21 de dolari si 22,33 de euro.Din drepturi de autor Marcel Pavel a castigat anul acest 36.400 de lei, in schimb detine actiuni la firma Master Art Vision SRL.