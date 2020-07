Povestea supravietuirii unei afaceri in timp de pandemie. Stefan Mandachi: "Vanzarile per retea de franciza au scazut cu 80%"

Omul de afaceri, care detine doua lanturi de restaurante de tip franciza si hotelul Mandachi Hotel&Spa, s-a implicat si in lupta impotriva COVID-19. A pus gratuit la dispozitia cadrelor medicale hotelul sau de patru stele din Suceava, a oferit meniuri tuturor persoanelor din "Linia intai" din Suceava si a strans fonduri pentru Societatea de Cruce Rosie, Filiala Suceava, pentru achizitia de materiale sanitare.Acum, dupa masurile de relaxare, Stefan Mandachi incearca sa isi puna afacerile din nou pe roate, desi HoReCa este unul dintre cele mai afectate domenii din cauza pandemiei.Guvernul ia in considerare deschiderea restaurantelor. Ai aflat de ce recomandari va trebui sa tii cont cand vei deschide localurile?Nu cunosc reglementari. Cunosc doar ipoteze si parerologii. Nu exista nicio norma clara care sa reglementeze situatia din HoReCa. Doar soapte timide, de pilda, ca putem sa primim (daca va fi cazul) sase persoane la masa. Atat. In rest? Nimic. Cati oameni putem gazdui la un eveniment ? Incepand de cand? Care sunt procedurile? Cum arata toaletele, cu plastice sau fara? Prezumtivele circuite de departajare cat de late sunt? Totul e neclar, de aceea nu putem sa ne bazam pe nimic concret.: Din ce reusesti sa iti acoperi pierderile din timpul starii de urgenta?Nu reusesc sa imi acopar costurile, cine a spus ca imi acopar costurile? Gradul de ocupare la hotel este de 3%-5% si vanzarile per retea de franciza au scazut cu 80%. Fa calculele si vei vedea ca zilnic aducem bani de acasa. Firmele mele nu se incadreaza la IMM invest, pentru ca am peste 250 angajati, deci nu se pune problema sa acopar pierderile.Cum ai procedat cu angajatii?Am recurs la somaj tehnic si disponibilizari . De pilda centrele mele de spa si fitness si cafenelele sunt inchise. Cand se vor redeschide vom face disponibilizari, pentru ca vanzarile s-au prabusit.Vei amenaja altfel restaurantele pentru a respecta masurile de protectie?Evident. Eu am amenajat restaurantele preventiv din 15 mai, dar degeaba am facut-o. Am cheltuit mii de euro per locatie ca forma de precautie si protectie, dar nu s-a legiferat nimic ca metoda de functionare.Noi am auzit ca unii patroni au adaugat un comsion care se adauga pe bonul fiscal (Taxa COVID) pentru a-si acoperi cheltuielile. Ai auzit cumva despre acesta practica?Si eu am auzit si ii inteleg pe oameni. Se prabusesc, le fuge pamantul de sub picioare si incearca sa nu inchida pravalia. La noi am scazut preturile, nicidecum sa mai adaugam taxe suplimentare.Crezi ca unele recomandari date de Guvern sunt greu de aplicat?Am aplicat cu strictete orice recomandare a Guvernului, fara sa contest nimic.Ce recomandari ai pentru guvernanti in ceea ce priveste redeschiderea restaurantelor?Ar trebui sa ii penalizeze grav pe cei care nu respecta masurile de protectie, dar sa nu faca discriminari. Nu e mai protejat clientul in cazino, manichiura, frizerie decat in restaurant. In restaurant nu te atinge nimeni si se dezinfecteaza imediat ce pleci. Dar in autobuz si in parc cine te protejeaza?