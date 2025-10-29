Percheziții în patru județe, într-un dosar de abuz în serviciu și delapidare. Funcționari și o instituție publică, printre cei vizați

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 11:56
Percheziții în patru județe, într-un dosar de abuz în serviciu și delapidare. Funcționari și o instituție publică, printre cei vizați
Polițiștii au pus în executare miercuri, 29 octombrie 2025, 14 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Giurgiu, Constanța, Călărași și Buzău, printre cei vizați numărându-se funcționari și o instituție publică din localitatea Stănești.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și delapidare.

'În această dimineață, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei instituții publice din localitatea Stănești, județul Giurgiu, la domiciliile unor funcționari publici din aceeași localitate, precum și la sediile sociale ale unor societăți comerciale, din județele Giurgiu, Constanța, Călărași și Buzău', se arată în comunicatul remis miercuri de IPJ Giurgiu.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Giurgiu și al polițiștilor de investigare a criminalității economice din cadrul inspectoratelor de poliție județene din Constanța, Călărași și Buzău.

