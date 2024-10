Operațiunea Jupiter. Percheziții la grupări interlope în cazul a doi bărbați agresați la o benzinărie cu arme albe

Operațiunea Jupiter continuă pentru a patra zi joi, 24 octombrie. În afară de dosarele pentru evaziune fiscală și alte infracțiuni economice, polițiștii fac percheziții în cazul celor doi bărbați agresați într-o benzinărie din Giurgiu de un grup interlop. 15 persoane urmează să fie duse la audieri.

Poliţiştii din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente din Capitală fac joi 16 percheziţii în urma unui conflict produs în luna august, când şapte persoane au agresat cu arme albe doi bărbaţi, într-o benzinărie din Giurgiu. O percheziţie vizează o persoană acuzată de operaţiuni financiare frauduloase şi de acces ilegal la un sistem informatic. Alte trei percheziţii au loc în Bucureăti şi în Dâmboviţa, într-un dosar de evaziune fiscală.

”În această dimineaţă, în cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea unităţilor de parchet competente, pun în aplicare 21 de mandate de percheziţie domiciliară, în cadrul unor dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, tâlhărie, şantaj, lovire sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, anunţă Poliţia Capitalei.

Ads

Percheziții în dosarul de șantaj și lovire

Poliţiştii din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente pun în aplicare 16 mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal deschis pentru şantaj, lovire sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În acest context, poliţiştii din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente au desfăşurat activităţi investigativ-operative, în vederea probării activităţii infracţionale a 12 persoane.

Faptele au avut loc în noaptea de 16/17 august 2024, când şapte persoane au fost instigate de un bărbat şi au urmărit alţi doi bărbaţi, din Bucureşti până în judeţul Giurgiu.

După ce cei doi bărbaţi au oprit la o staţie de alimentare, cele şapte persoane, având asupra lor arme albe, i-au fi agresat fizic.

Totodată, aceştia au tulburat ordinea şi liniştea publică.

”După investigaţii amănunţite s-a mai stabilit că această agresiune a avut loc în urma unui conflict preexistent, generat de faptul că una dintre persoanele vătămate a achiziţionat, cu intenţia de a locui, un imobil în judeţul Ilfov, contrar înţelegerii anterioare pe care a avut-o cu trei dintre persoanele cercetate în acest dosar penal. Aceste fapte au avut drept scop determinarea persoanei vătămate să nu locuiască în respectivul imobil”, transmit poliţiştii.

Ads

În vederea administrării materialului probator, la data de 24 octombrie 2024, sunt puse în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară şi 15 mandate de aducere.

Operațiunie financiare frauduloase cu prejudiciu uriaș

De asemenea, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii pun în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară în Capitală, la adresa unei persoane, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (776 acte materiale) şi acces ilegal la un sistem informatic (920 acte materiale).

În acest dosar penal prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 300.000 de euro.

Percheziții pentru evaziune fiscală

Totodată, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1 fac trei percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţul Dâmboviţa, într-un dosar penal, în care au loc cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru evaziune fiscală.

De asemenea, poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Ilfov, în vederea completării probatoriului şi depistarea autorului, într-un dosar penal de tâlhărie.

Ads