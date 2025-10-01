Percheziții de amploare la Ministerul Transporturilor și CFR Marfă. Compania reclamă furturi masive de combustibil și componente ale locomotivelor

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 11:35
394 citiri
Percheziții de amploare la Ministerul Transporturilor și CFR Marfă. Compania reclamă furturi masive de combustibil și componente ale locomotivelor
CFR Marfă a depus o plângere FOTO: Facebook/CFR Marfa

Percheziții de amploare au loc miercuri, 1 octombrie, la Ministerul Transporturilor și CFR Marfă, într-un dosar de furt calificat ce vizează angajați ai instituției, declanșate ca urmare a unei plângeri depuse chiar de companie.

„La data de 1 octombrie 2025, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, pun în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară în județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov și în municipiul București.

Acțiunea vizează documentarea și probarea activității infracționale a unor angajați ai unei instituții”, transmit polițiștii, conform Antena3 CNN.

Verificările au fost începute în urma unor plângeri primite de la instituția în cauză, referitoare la sustragerea mai multor componente ale locomotivelor sau a unor cantități de combustibil.

Acțiunea este desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Poliției Transporturi, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru documentarea întregii activități infracționale.

