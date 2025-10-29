Anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat mașina doctoriței decedate în camera de gardă. Ce substanțe s-ar fi găsit în biroul acesteia

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:36
2204 citiri
Anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat mașina doctoriței decedate în camera de gardă. Ce substanțe s-ar fi găsit în biroul acesteia
Ștefania Szabo a fost găsită decedată de către colegi FOTO Facebook/Stefania Szabo

Anchetatorii investighează moartea directorului medical al SJU Buzău, Ștefania Szabo. Mașina medicului a fost ridicată pentru cercetări, iar familia a cerut prezența unui legist independent la necropsie. Surse apropiate anchetei susțin că în camera de gardă au fost găsite seringi și o fiolă de propofol, un anestezic puternic.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă a spitalului seringi si o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul şi l-ar fi injectat.

Anchetatorii au ridicat, miercuri dimineaţă, din curtea Spitalului Judeţean Buzău, maşina medicului Ştefania Szabo, găsită moartă cu o zi în urmă în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, autovehiculul urmând să fie verificat.

Tot miercuri, va fi făcută necropsia, iar la aceasta familia Ştefaniei Szabo a solicitat să fie prezent şi un medic legist independent.

Necropsia urmează să fie terminată în cursul zilei de miercuri, cu excepţia probelor toxicologice, care vor fi trimise la IML, iar rezultatele acestora vor veni peste câteva zile.

Între timp, surse apropiate anchetei afirmă că anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă unde a fost descoperit trupul neînsufleţit al Ştefaniei Szabo seringi si o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul şi l-ar fi injectat.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită moartă marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

Percheziții după explozia din cartierul Rahova. Ancheta vizează firme și persoane fizice, iar șase persoane sunt conduse la audieri
Percheziții după explozia din cartierul Rahova. Ancheta vizează firme și persoane fizice, iar șase persoane sunt conduse la audieri
Opt percheziții au loc miercuri dimineață în București, Ilfov, Prahova și Teleorman în cadrul dosarului penal deschis după explozia din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și 15...
Colegii medicului Ștefania Szabo, care a fost găsită moartă, s-au strâns în fața spitalului și acuză epuizarea. Doctorița făcea cel puțin 7 gărzi pe lună și urma un tratament cardiac
Colegii medicului Ștefania Szabo, care a fost găsită moartă, s-au strâns în fața spitalului și acuză epuizarea. Doctorița făcea cel puțin 7 gărzi pe lună și urma un tratament cardiac
Medicii Spitalului Județean de Urgență Buzău s-au adunat astăzi în fața unității medicale pentru a atrage atenția asupra condițiilor de muncă dificile, după ce directoarea medicală,...
#perchezitii, #doctorita, #deces, #Stefania Szabo, #ancheta, #substante , #deces
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
Digi24.ro
Ce s-a descoperit in camera de garda unde a murit Stefania Szabo. Familia doctoritei a cerut un legist independent la necropsie
DigiSport.ro
S-a aflat, dupa 4 ani! Suma care l-a facut pe David Popovici sa renunte la Steaua si sa semneze cu Dinamo

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România
  2. Agenți ai Kremlinului se străduiesc să oprească extrădarea mercenarului Horațiu Potra din Dubai în România
  3. Retragerea trupelor SUA din România, un semnal de alarmă. Fost șef al armatei: „E un duș rece”
  4. Rușii câștigă teren la Pokrovsk și în regiunea Dnipropetrovsk. Raportul de forțe este de 8 la 1 în favoarea trupelor lui Putin
  5. Un polițist din Timișoara a salvat eroic un bărbat care intenționa să se spânzure. S-a rănit și a ajuns la spital, unde va fi operat
  6. Anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat mașina doctoriței decedate în camera de gardă. Ce substanțe s-ar fi găsit în biroul acesteia
  7. Românii, printre cei care au dublat rata furturilor din magazinele bulgare. Hoții au dezvoltat rețele organizate
  8. România are de plătit aproape 60 de milioane de euro către Agenția Spațială Europeană, inclusiv datorii de aproape 30 de milioane. Ce utilitate are participarea la ESA
  9. O nouă lege stabilește amenzi uriașe pentru vânzătorii care refuză să schimbe produsele neconforme. Ce trebuie să facă cumpărătorii
  10. Răspunsul NATO după ce SUA au anunțat că reduc trupele din România: ”Ajustările făcute nu sunt neobișnuite”