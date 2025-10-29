Anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat mașina doctoriței decedate în camera de gardă. Ce substanțe s-ar fi găsit în biroul acesteia

Anchetatorii investighează moartea directorului medical al SJU Buzău, Ștefania Szabo. Mașina medicului a fost ridicată pentru cercetări, iar familia a cerut prezența unui legist independent la necropsie. Surse apropiate anchetei susțin că în camera de gardă au fost găsite seringi și o fiolă de propofol, un anestezic puternic.

Anchetatorii au ridicat, miercuri dimineaţă, din curtea Spitalului Judeţean Buzău, maşina medicului Ştefania Szabo, găsită moartă cu o zi în urmă în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, autovehiculul urmând să fie verificat.

Tot miercuri, va fi făcută necropsia, iar la aceasta familia Ştefaniei Szabo a solicitat să fie prezent şi un medic legist independent.

Necropsia urmează să fie terminată în cursul zilei de miercuri, cu excepţia probelor toxicologice, care vor fi trimise la IML, iar rezultatele acestora vor veni peste câteva zile.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită moartă marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

