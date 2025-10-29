Percheziții după explozia din cartierul Rahova. Ancheta vizează firme și persoane fizice, iar șase persoane sunt conduse la audieri

Polițiștii fac mai multe percheziții în cazul exploziei într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO Facebook/Meteoplus

Opt percheziții au loc miercuri dimineață în București, Ilfov, Prahova și Teleorman în cadrul dosarului penal deschis după explozia din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și 15 răniți. Ancheta vizează firme și persoane fizice, polițiștii ridicând documente și unități de stocare, iar șase persoane vor fi conduse la audieri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru continuarea cercetărilor privind distrugerea din culpă care a provocat dezastrul.

”În această dimineaţă, Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 8 percheziţii domiciliare, la persoane fizice şi jurdice, în cadrul dosarului penal, întocmit în urma exploziei din Rahova. Dintre cele 8 percheziţii, 4 sunt efectuate în Bucureşti, 2 în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman”, anunţă IGPR.

Activităţile vizează ridicarea de documente şi unităţi de stocare.

După efectuarea percheziţiilor, 6 persoane vor fi duse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru continuarea cercetărilor.

În urma exploziei, soldate cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 15, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar până acum cercetările s-au desfăşurat in rem.

