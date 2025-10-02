Percheziții în Giurgiu și București. Polițiștii au descins la zeci de adrese într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane

Zeci de percheziții au loc joi dimineață în municipiile Giurgiu și București și în localități din județele Giurgiu și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului, anunță IGPR.

Grupul, format din peste 30 de membri, înlesnea practicarea prostituţiei de către mai multe femei - concubine, soţii, persoane din anturaj şi victime ale traficului de persoane - în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite. Câştigurile obţinute de membrii grupării sunt estimate la 3,5 milioane de euro. În dosar este cercetat şi un poliţist.

”Astăzi, 2 octombrie 2025, poliţiştii Direcţiei de Combaterea a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, efectuează 46 de percheziţii domiciliare în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului.

Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în judeţul Giurgiu, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (formată din trei structuri însumând peste 30 de membri), în scopul obţinerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituţiei de către mai multe femei (concubine, soţii, persoane din anturaj şi victime ale traficului de persoane)”, informează IGPR.

Conform anchetatorilor, acestora le-ar fi asigurat transportul - pe cale terestră sau aeriană - din România în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite, unde le-ar fi închiriat apartamente, ar fi distribuit online, pe pagini de profil, anunţuri de prestare a serviciilor sexuale şi le-ar fi facilitat deplasările către clienţi.

Sumele de bani astfel obţinute, aproximativ 3,5 milioane de euro, ar fi fost încasate preponderent de către membrii grupului infracţional organizat care, pentru a le disimula originea ilicită, le-ar fi investit în achiziţia de automobile de lux, imobile, de obicei pe numele unor membri de familie, şi finanţarea unor societăţi comerciale.

”Din analiza materialului probator a rezultat că cei în cauză ar fi finanţat intervenţii estetice pentru tinerele implicate în activităţi de prostituţie, în scopul maximizării câştigurilor obţinute din exploatarea lor. De asemenea, membrii celor trei structuri ale grupului infracţional organizat ar fi identificat şi atras noi membri şi ar fi exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituţia, relaţionând constant cu acestea”, preciează IGPR.

Una dintre cele trei structuri din componenţa grupul infracţional organizat ar fi beneficiat, pentru o perioadă de timp, de sprijinul unei persoane cercetate care are calitatea de poliţist.

Potrivit actelor de urmărire penală, acesta fie ar fi încasat sume de bani transmise de tinerele plasate de membrii grupului pentru practicarea prostituţiei în state nordice, fie ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a obţine şi divulga informaţii nedestinate publicităţii, referitoare la eventuale riscuri sau probleme ce ar fi putut surveni în legătură cu desfăşurarea activităţilor ilicite.

Sunt puse în executare peste 30 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfăşura la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.

Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul brigăzilor de combaterea criminalităţii organizate Bucureşti şi Ploieşti, serviciilor de combaterea criminalităţii organizate Giurgiu şi Ilfov şi jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Poliţia Română îşi reafirmă angajamentul pentru aplicarea legii în mod egal şi imparţial şi se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale, susţinând un sistem de justiţie bazat pe integritate, legalitate şi profesionalism.

