Preotul suspendat după întâlnirea cu Putin este suspectat că și-a incendiat mașina. Poliția face mai multe percheziții

Poliția desfășoară luni, 17 februarie, 5 percheziții la preotul Ciprian Mega și la alte persoane suspectate că l-au ajutat să își incendieze propriul autoturism.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, ar exista deja probe, inclusiv videoclipuri, care arată cum preotul își incendiază propria mașină, scrie g4media.ro.

Se pare că preotul Ciprian Mega a fost suspendat oficial de Biserica Ortodoxă Română în data de 14 februarie, după că a fost acuzat că este omul Rusiei, în BOR.

Suspendarea a venit după ce Mega le-a cerut credincioșilor să-l susțină pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. El a fost acuzat de Biserică că are viziuni „rebele, anarhice și extremiste”.

„Considerăm că avem toate coordonatele și toți indicatorii să fim îndreptățiți să observăm că unul dintre caii troieni din biserica noastră este acest preot Ciprian Romeo Mega care nu a fost acceptat nicăieri pe teritoriul Bisericii Ortodoxe Române din pricina viziunilor sale rebele, anarhice și extremiste”, se arată în motivarea Episcopiei Oradiei.

Mega stârnise deja nemulțumirea superiorilor după ce în octombrie 2024 a încercat să se înscrie în cursa pentru funcția de președinte al României și a depus la Biroul Electoral Central 219.951 de semnături adunare în secret.

BEC a respins candidatura preotului, pe motiv că poate „contoriza”, din diferite motive, doar 176.493 de semnături.

Mașina incendiată

Mașina lui Ciprian Mega a luat foc în noaptea de 4 spre 5 februarie pe DN 76, pe raza comunei Drăgănești, în timp ce preotul mergea spre București.

El susținea atunci, pentru Bihoreanul, că a tras mașina în afara carosabilului și a oprit ca să se întâlnească niște preoți din zonă, ca mai apoi să urce în mașina lor.

„Am vrut să mergem să căutăm o benzinărie cu cafenea. Nu era niciun local deschis. Povesteam în timp ce ne aflam în mașina lor și căutam un loc. La un moment dat, unul dintre ei a văzut că a luat foc ceva la depărtare, dar nu știam ce anume. Ne-am apropiat, ca să sunăm la 112, și atunci am văzut era chiar mașina mea. Eu am sunat la pompieri”, a mai povestit Mega pentru Bihoreanul.

În urma incidentului, preotul a scris pe Facebook că nimeni nu a fost rănit.

În ceea ce privește bănuielile sale că ar fi vorba de o mână criminală, Ciprian Mega afirmă că nu-l suspectează pe episcopul ortodox Sofronie Drincec, însă critică „instigarea la ură” pe care acesta ar fi declanșat-o împotriva sa, după suspendare și cercetarea administrativă.

„Am toată convingerea că tristul eveniment prin care am trecut nu are nicio legătură cu episcopul Oradiei, nici cu intențiile dumnealui în ceea ce mă privește. Ar fi o nedreptate să-l bănuiască cineva de așa ceva. Dimpotrivă, mă văd și mai îndreptățit să cred că dumnealui este doar o rotiță măruntă într-un mecanism mare, de aici și precaritatea instrumentelor pe care le folosește. Ceea ce consider, totuși, că ar trebui să-i reproșeze fie Părintele Patriarh, fie consensul lucidității sinodale, ar fi instigarea la ură, mai ales că acest demers s-a făcut prin minciuni evidente, beneficiind de vocea instituțională pe care o modelează după bunul său plac”, a scris controversatul preot pe Facebook.

Întâlnire cu Putin

Ciprian Mega a fost prin aprilie 2024 oaspete de onoare la festivalul de film din Moscova și a avut o întâlnire cu președintele Vladimir Putin.

De asemenea, el mai este și regizorul filmului „21 de rubini”, film cu un puternic mesaj anti-occidental. Mega și actorul Dorel Vișan au mers la festivalul de la Moscova și au prezentat filmul.

Preotul a mai anunțat că la Moscova a oficiat o slujbă cu permisiunea Patriarhului Kiril al Rusiei și a mai apărut într-o fotografie alături de Maria Zaharova, care este purtătoarea de cuvânt a MAE rus și una dintre vocile propagandei ruse de război.

