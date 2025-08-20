Percheziții la Primăria Mangalia și acasă la primar, care este acuzat de fapte grave de corupție

Percheziții ale procurorilor DNA au loc miercuri dimineață, 20 august, la primarul Mangaliei acasă, dar și la Primărie. Cristian Radu este anchetat pentru că ar fi luat șpagă, conform surselor Info Sud-Est.

Primarul liberal Cristian Radu se află la cel de-al patrulea mandat de primar și este suspectat de fapte grave de corupție.

Procurorii DNA fac miercuri percheziţii la Primăria Mangalia, în cadrul unei anchete în care cei vizaţi ar fi primarul Cristian Radu şi admnistratorul public George Didi Călin. DNA confirmă cinci percheziţii în judeţul Constanţa într-un dosar vizând infracţiuni de corupţie comise de către funcţionari publici.

Surse din administraţia locală au declarat pentru News.ro, că procurorii DNA au descins, miercuri dimineaţă, la sediul Primăriei Mangalia.

Anchetatorii au sigilat biroul primarul Cristian Radu, dar şi pe cel al administratorului public George Didi Călin. De asemenea, procurorii DNA au solicitat reprezentanţilor Primăriei să le pună la dispoziţie ma multe documente.

Totodată, Cristian Radu şi George Didi Călin ar urma să fie aduşi la sediul Primăriei Mangalia.

DNA a transmis că procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie de către funcţionari publici din administraţia locală.

”În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza judeţului Constanţa, dintre care una este sediul unei instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, a precizat DNA.

Ads