Percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni". Doi medici duși la audieri în cazul unui pacient ars care nu ar fi primit îngrijirile necesare și a decedat

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 11:47
Precheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni"

Miercuri, 29 octombrie, au loc percheziții la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” într-un dosar privind moartea suspectă, la finalul lunii august, a unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși.

În cadrul acțiunii, procurorii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și au emis două mandate de aducere pentru cadre medicale vizate, printre care dr. Eugen Turcu, medic coordonator al Unității de Arși, și o doctoriță, conform surselor Antena 3 CNN.

Aceștia sunt acuzați că nu ar fi acordat pacientului îngrijirile medicale corespunzătoare și că ar fi consemnat date nereale în foaia de observație după decesul acestuia.

„Activitățile efectuate vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice”, a transmis Parchetul.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

