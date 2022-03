Un conac istoric cu o terasă modernă. Despre Conacul Albert din Brașov

Țara noastră are o istorie foarte bogată în spate și povești care te lasă fără suflare atunci când le asculți. Iar alături de poveștile ca de basm sau legende găsești și povestiri biografice ale societății și vieții ”de pe atunci”. Te fascinează toate, mai ales dacă informațiile se conservă și se transmit mai departe. Astăzi îți povestim și noi despre un conac istoric cu o adaptare de design pentru viața modernă din zilele noastre.

Cu toții suntem fascinați să ascultăm istoriile trecutului și să încercăm, măcar pentru câteva minute, să trăim și noi emoțiile care dăinuiau viața de atunci. Cei care readuc la viață poveștile și le dau înțeles merită aprecierea noastră. Iar cei care aduc continuitate locațiilor vechi și le integrează în viața modernă de astăzi au un spirit antreprenorial adevărat.

Aceștia din urmă reușesc, până la urmă, să creeze locații HoReCa sau turistice pline de farmec. Este și cazul administratorilor locației Conacul Albert din Stupini, Brașov, cei care au reușit să readucă la viață un conac istoric frumos construit.

Un Conac istoric și povestea din spatele porților închise

Imaginează-ți o casă boierească construită în perioada interbelică pe o suprafață generoasă, cu o curte și grădină impresionante...

Această proprietate de tip Conac a fost proiectată pentru o familie numeroasă, cu destinație de casă de vacanță. Conform brasovromania.net, conacul a fost construit în anul 1936 în centrul cartierului Stupini de astăzi. Construcția datează din perioada interbelică și are o compartimentare foarte bine gândită, cu 8 camere spațioase și luminoase.

Dar ceea ce epatează la fel de mult ca arhitectura clădirii este spațiul exterior aerisit și plin de vegetație. Așezarea, zona retrasă și sentimentul pe care ți-l oferă locația sunt de neînlocuit, mai ales dacă ai nevoie de liniște, relaxare și câteva momente de reculegere.

În acest sens, cu o imaginație foarte bogată, un spirit antreprenorial foarte bine pus la punct și dorința de schimbare, noii proprietari și administratori ai locației au venit cu ceva out of the ordinary.

Un Conac istoric regândit pentru zilele noastre, cu o terasă modernă

Acel ceva ieșit din comun este reamenajarea locației într-un concept relativ nou, în dezvoltare la astfel de proprietăți. Conceptul îmbină aspectul clasic și arhitectura veche a clădirii cu un design modern adoptat pentru spațiul exterior: o terasă automatizată, retractabilă.

Această nouă abordare a administrării spațiului permite astăzi utilizarea curții aferente ca terasă unde se organizează evenimente, ceea ce aduce locației și mai mult farmec și mai mulți vizitatori.

În ce a constat această reamenajare?

Toate eforturile de reamenajare au plecat de la dorința ca terasa să fie deschisă atât pe timp de vară, atunci când vremea este perfectă pentru evenimente în aer liber, cât și în sezonul rece atunci când, de obicei, toate terasele se închid.

Terasa este acum un spațiu primitor, acoperit cu pergole All Seasons care arată bine și oferă confort la superlativ. Aceste soluții constau în pergole cu acoperiș retractabil care fac mai mult decât să protejeze terasa de soare, ploaie sau vânt. Acestea oferă mediul perfect de relaxare, accesorizând spațiul cu elemente îmbinate cu grijă, estetice, din materiale calitative și rezistente.

Astăzi poți participa și tu la evenimentele organizate de ei, și te poți bucura de eleganța și căldura cu care ești primit (atât al propriu cât și la figurat). Terasa este închisă și cu sisteme de sticlă securizată care aduc confort termic și siguranța unui spațiu cald și primitor oricând, în orice anotimp.

Modul cum este organizat acum acest Conac istoric și cum arată cu o terasă modernă, demonstrează faptul că trecutul și prezentul se pot alinia în armonie. Mai mult decât atât, cu imaginație și puțin efort, pot asigura un viitor atractiv atât pentru locație cât și pentru vizitatori.

