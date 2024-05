Părinții care își pun în pericol copiii minori ar putea ajunge după gratii. Câți ani de închisoare pot aduce tratamentele inadecvate

O propunere de modificare legii nr. 286/2009 privind Codul penal prevede pedepse cu ani buni de închisoare pentru cei care pun în primejdie gravă minori prin măsuri sau tratamente de

orice fel care afectează „dezvoltarea fizică sau psihică, intelectuală sau morală a minorului. Depusă miercuri, 29 mai, la Senat, inițiativa include și pedepse mai mari, dacă infracțiunile au loc sub influența drogurilor.

Pentru punerea în primejdie gravă a dezvoltării minorilor și părinții pot primi o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani, prevede proiectul de lege.

Iniţiativa legislativă, care are ca obiectiv principal redefinirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului din Codul penal, propune înăsprirea sancţiunilor penale pentru persoanele având calitate calificată, sub aspect penal, care săvârşesc abuzuri şi aplică tratamente inadecvate din punct de vedere juridic faţă de copii. De asemenea, se are în vedere sancţionarea cu un grad de severitate sporită în situaţiile în care abuzurile şi relele tratamente aplicate minorului sunt săvârşite de către persoanele care au consumat droguri sau substanţe psihoactive.

„Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice sau psihice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinţi sau de către orice persoană în grija căreia se află minorul, se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”, prevede proiectul.

Fapta menţionată, săvârşită de către părinţi sau de către orice persoană în grija căreia se afla minorul, dacă aceştia se aflau sub influenţa substanţelor psihoactive, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, mai prevede propunerea legislativă.

Potrivit expunerii de motive, anul trecut, pentru infracţiunea de rele tratamente erau 1.690 de dosare în lucru. Au fost soluţionare 358 de dosare, 16 dosare fiind soluţionate prin rechizitoriu, 31 inculpaţi au fost trimişi în judecată, iar 9 arestaţi preventiv.

Propunerea legislativă, iniţiată de parlamentarii liberali Nicolae Ciucă, Alina Gorghiu şi Gabriel Andronache a fost depusă la Senat, ca primă Cameră sesizată.