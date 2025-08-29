Este pericol de explozie în Amara. În timpul unor lucrări de forare a fost descoperită o pungă de gaz. Sute de oameni au fost evacuați VIDEO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 29 August 2025, ora 17:56
457 citiri
Este pericol de explozie în Amara. În timpul unor lucrări de forare a fost descoperită o pungă de gaz. Sute de oameni au fost evacuați VIDEO
Este pericol de explozie în Amara FOTO Captură video

Este pericol real de explozie în orașul Amara din județul Ialomița. Autoritățile locale și reprezentanții ISU au intrat în alertă după ce, în urma unor lucrări, rețeaua de apă a orașului a fost descoperită o pungă de gaz. Sute de oameni au fost evacuați din zonă.

Pompierii au intervenit de urgență pentru a elimina orice risc de explozie. Între timp, sute de oameni care locuiesc în apropierea zonei unde s-a descoperit punga de gaz au fost evacuați. O localnică a postat pe Facebook imagini de la lucrările din Amara, în care se vede cum gazul țâșnește din pământ.

Presa ialomițeană scrie că autoritățile locale au decis să foreze noi puțuri, din cauza problemelor cu presiunea scăzută a apei și așa s-a ajuns la acest incident.

Vineri, 29 august, în timpul lucrărilor de forare a fost descoperită o pungă de gaz, care, din cauza presiunii foarte mari, s-a spart, iar gazul a început să țâșnească din pământ.

„S-a constituit Garda Operativă și se va emite un mesaj RO-Alert!”, au transmis oficialii ISU Ialomița.

Parlamentar AUR: „O treime din firmele românești ar da faliment dacă muncitorii străini ar pleca”
Parlamentar AUR: „O treime din firmele românești ar da faliment dacă muncitorii străini ar pleca”
Deputatul AUR Mohammad Murad, om de afaceri de origine libaneză cu investiții în turism și industria alimentară, a declarat că o treime dintre firmele din România ar intra în faliment dacă...
Parlamentul se reuneşte luni, 1 septembrie, în a doua sesiune ordinară a anului 2025 - Prioritățile senatorilor și deputaților
Parlamentul se reuneşte luni, 1 septembrie, în a doua sesiune ordinară a anului 2025 - Prioritățile senatorilor și deputaților
Senatul şi Camera Deputaţilor au fost convocate luni, 1 septembrie, pentru începerea celei de-a doua sesiuni ordinare din acest an, potrivit deciziilor publicate vineri în Monitorul Oficial,...
#pericol explozie, #amara, #pericol explozie amara, #oameni evacuati, #punga de gaz , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cum au numit-o sarbii pe FCSB, dupa ce au aflat ca romanii vor juca la Belgrad cu Steaua Rosie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Armata israeliană a recuperat rămăşiţele altor doi ostatici ţinuţi în Fâşia Gaza. Alți 20 ar mai fi în viață în mâinile Hamas
  2. Mesajul Maiei Sandu la începutul campaniei electorale din Republica Moldova: „Avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun” VIDEO
  3. Prima reacție a Giorgiei Meloni în scandalul fotografiilor trucate cu ea apărute pe un site pentru adulți. "Sunt dezgustată"
  4. Este pericol de explozie în Amara. În timpul unor lucrări de forare a fost descoperită o pungă de gaz. Sute de oameni au fost evacuați VIDEO
  5. MAE l-a convocat pe Ambasadorul Federației Ruse la București, după atacul masiv de la Kiev, unde cel puțin 18 persoane au fost ucise
  6. Furie la Kremlin. Oamenii lui Putin amenință că Rusia va mărșălui spre Paris. "Macron va lustrui cizmele unui ofițer rus"
  7. "Metoda Georgescu" în Republica Moldova. Candidatul susținut de George Simion devine brusc vizibil pe TikTok, cu peste un milion de vizualizări într-o săptămână
  8. Tragedie pe mare. Cel puțin 49 de morți și 100 de dispăruți după răsturnarea unei bărci cu migranți
  9. Macron a înfuriat Kremlinul. Președintele francez, acuzat de "insulte vulgare" și "depășirea limitelor decenței"
  10. Femeie agresată sexual într-un mall din București. Ce s-a întâmplat cu suspectul

Ultimele emisiuni

Acum 5 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”