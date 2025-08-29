Este pericol de explozie în Amara. În timpul unor lucrări de forare a fost descoperită o pungă de gaz. Sute de oameni au fost evacuați VIDEO

Este pericol real de explozie în orașul Amara din județul Ialomița. Autoritățile locale și reprezentanții ISU au intrat în alertă după ce, în urma unor lucrări, rețeaua de apă a orașului a fost descoperită o pungă de gaz. Sute de oameni au fost evacuați din zonă.

Pompierii au intervenit de urgență pentru a elimina orice risc de explozie. Între timp, sute de oameni care locuiesc în apropierea zonei unde s-a descoperit punga de gaz au fost evacuați. O localnică a postat pe Facebook imagini de la lucrările din Amara, în care se vede cum gazul țâșnește din pământ.

Presa ialomițeană scrie că autoritățile locale au decis să foreze noi puțuri, din cauza problemelor cu presiunea scăzută a apei și așa s-a ajuns la acest incident.

Vineri, 29 august, în timpul lucrărilor de forare a fost descoperită o pungă de gaz, care, din cauza presiunii foarte mari, s-a spart, iar gazul a început să țâșnească din pământ.

„S-a constituit Garda Operativă și se va emite un mesaj RO-Alert!”, au transmis oficialii ISU Ialomița.

