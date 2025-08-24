Pericolele care amenință România. Un expert avertizează asupra degradării democrației și ascensiunii partidelor radicale

Cercetător la Universitatea Oxford, politologul Mihail Chiru, avertizează, într-un interviu pentru Adevărul, asupra amenințărilor care se profilează la adresa României. Printre principalele pericole se numără politicile de austeritate, degradarea continuă a democrației și ascensiunea partidelor extremiste.

Potrivit inițiativei Varieties of Democracy, România este încă o democrație electorală, nu un regim hibrid sau autocrație electorală, însă problemele persistă. „Există un risc major ca acest proces prin care democrația românească, atâta câtă este, să se degradeze și mai mult, iar odată cu asta și situația în România”, subliniază Mihail Chiru.

Politologul atrage atenția asupra eșecului statului de a asigura respectarea legislației privind finanțarea campaniilor electorale și blocarea interferențelor externe, ceea ce a contribuit la anularea unor alegeri și la ascensiunea rapidă a unor actori anti-democratici în ultimii doi ani. Chiru avertizează că, fără un nou pact social și reforme reale în instituții și partide, scenariile negative ar putea reveni la următoarele runde electorale.

Referitor la respingerea candidaturilor controversate, precum cele ale Dianei Șoșoacă și Călin Georgescu, Mihail Chiru consideră că deciziile Curții Constituționale trebuie să fie previzibile și fundamentate. „Aplicarea măsurilor de democrație militantă vine cu riscuri considerabile, unul dintre acestea fiind folosirea lor abuzivă împotriva actorilor de opoziție democratici. Tocmai de aceea, Curtea Constituțională trebuie să fie în afara suspiciunii de partizanat politic și capabilă să explice astfel de măsuri în mod convingător”, explică expertul.

Interzicerea partidelor extremiste, o măsură excepțională

În contextul dezbaterilor despre interzicerea unor partide precum AUR, acuzat de extremism și colaborare cu Rusia, Chiru consideră că astfel de măsuri trebuie aplicate doar în cazuri excepționale, cu dovezi clare privind acțiuni sau intenții de subminare a ordinii democratice. Expertul atrage atenția că interzicerea unui partid poate avea efecte contraproductive, cum s-a întâmplat în Turcia cu Partidul Justiție și Dezvoltare (AKP), succesorul organizațiilor interzise.

„Dezbaterea trebuie să fie precedată de ani întregi de monitorizare și evaluare a acțiunilor politicienilor și organizațiilor pentru a proteja constituția, fără a eroda în același timp încrederea în democrație”, a mai spus politologul pentru Adevărul.

