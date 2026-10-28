Poți obține permisul auto chiar dacă nu treci examenul oftalmologic? Excepția care se aplică din 6 noiembrie

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 13:42
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Poți obține permisul auto chiar dacă nu treci examenul oftalmologic? Excepția care se aplică din 6 noiembrie
Șofer FOTO Pexels

Pentru unii șoferi, obținerea sau reînnoirea permisului auto va depinde de un aviz suplimentar sau chiar de promovarea unui test practic. Din 6 noiembrie 2026, România aplică noi criterii medicale pentru persoanele cu deficiențe de vedere, tulburări psihice ori antecedente de dependență de alcool. Un diagnostic nu va atrage însă, în toate cazurile, interdicția de a conduce.

Schimbările sunt introduse prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.829/2026, publicat în Monitorul Oficial din 22 octombrie. Actul modifică normele din 2010 și adaptează cerințele medicale la legislația europeană. Decizia privind aptitudinea de a conduce va depinde de evaluarea de specialitate și de riscurile pentru siguranța rutieră.

Permis și cu deficiențe de vedere, dar numai în anumite condiții

Examenul oftalmologic poate include verificarea vederii în lumină slabă, a sensibilității la contrast și la lumină puternică, precum și identificarea vederii duble. Pentru grupa 1, care cuprinde inclusiv autoturismele și motocicletele, sunt permise excepții de la limitele de acuitate ori câmp vizual, însă numai cu aviz favorabil de specialitate și după promovarea unui test practic.

Persoanele care și-au pierdut recent vederea la un ochi sau au dezvoltat vedere dublă nu pot conduce timp de cel puțin șase luni. Reluarea conducerii necesită apoi avizele prevăzute de norme.

Dependența de alcool și tulburările psihice, analizate individual

În cazul tulburărilor mintale grave, care afectează judecata ori comportamentul, permisul poate fi acordat sau reînnoit prin excepție, cu avizul medicului curant și, după caz, controale periodice. Pentru persoanele cu antecedente de dependență de alcool sunt necesare abstinența, remisiunea confirmată medical, avizul favorabil și monitorizarea stabilită de specialist.

Regulile privesc și drogurile sau medicamentele care reduc capacitatea de a conduce în siguranță, inclusiv combinațiile de tratamente prescrise. Șoferii de camioane și autobuze sunt evaluați în raport cu riscurile suplimentare specifice acestor vehicule.

Fișa medicală se eliberează de o unitate autorizată și este valabilă un an. Adeverința medicului de familie nu o înlocuiește, iar reînnoirea permisului presupune examinarea medicală obligatorie.

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