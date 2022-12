Românii care șofează în țară cu permis provizoriu de Anglia pot fi condamnați. Chestiunea de drept, tranșată la Înalta Curte

Un electrician din Avrig a avut ghinionul să stabilească felul în care se vor soluționa de acum înainte toate cazurile în care românii sunt prinși de polițiștii din țară în timp ce conduc cu permis provizoriu eliberat în Marea Britanie. Înalta Curte a stabilit că actul provizoriu din Regatul Unit nu echivalează cu un permis de conducere valabil în România.

Cum deciziile pronunțate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Înaltei Curți sunt obligatorii pentru toate instanțele, toți românii prinși în țară cu premise provizorii eliberate în Marea Britanie vor fi acuzați de conducere fără permis valabil, pentru care riscă între 6 luni și 3 ani de pușcărie.

Constantin Stoica a fost deja condamnat în primă instanță, pe data de 9 februarie 2022, la pedeapsa de 1 an de închisoare cu suspendare, după ce polițiștii l-au prins pe data de 06.10.2015, pe raza localității Scoreiu, județul Sibiu, în timp ce conducea un BMW cu un permis provizoriu, emis de autoritățile din Londra în anul 2012. Românul le-a spus polițiștilor că are rezidență în Marea Britanie.

Din adresa I.G.P.R. – Centrul de Cooperare Polițieneasca Internațională rezultă faptul că permisul de conducere provizoriu eliberat de autorităţile din Londra, la care inculpatul face referire, nu este valabil în afara teritoriului Marii Britanii.

Văzând că nu-i merge cu permisul de Marea Britanie, românul le-a prezentat polițiștilor unul din Portugalia, cu privire la care autoritățile au stabilit că era fals, așa că s-a ales cu o nouă infracțiune la dosar, cea de uz de fals.

Motivarea instanței de fond: „Aceste infracțiuni sunt tot mai frecvente”

„În esență, (Stoica Constantin – n.r.) declară că permisul de conducere cu seria L (…) l-a obținut pe vremea când trăia în Portugalia, în anul 2005, angajatorul său ocupându-se de toate formalitățile necesare obținerii lui, deoarece acesta avea nevoie de șoferi la firma sa. Astfel, (Stoica Constantin – n.r.) susține că timp de circa o lună de zile a efectuat mai multe ore de condus, însă doar pe aria fermei unde lucra și doar sub supravegherea patronului său. Ar fi susținut un test de verificarea cunoștințelor teoretice cu ajutorul unui translator român și în prezența unui bărbat îmbrăcat în uniformă, cu privire la care a presupus faptul că este polițist. La circa 7-10 zile patronul său i-ar fi înmânat permisul de conducere. O astfel de apărare nu poate fi luată în considerare, fiind evident, față de modalitatea descrisă, că în urma demersurilor efectuate inculpatul (Stoica Constantin – n.r.) nu putea obține un permis de conducere valabil”, se arată în motivarea deciziei de condamnare a Judecătoriei Avrig.

Instanța de fond l-a condamnat pe Constantin Stoica la 11 luni de închisoare pentru conducere a unui autovehicul fără permis și la 3 luni de închisoare pentru uz de fals, urmând a executa, în final, 1 an de închisoare cu suspendare.

„Instanţa a urmărit să realizeze o cât mai eficientă prevenţie specială şi generală, în contextul în care infracţiunile de conducere pe drumurile publice de autovehicule de către persoane care nu posedă permis de conducere sunt tot mai frecvente, cu consecinţe grave de cele mai multe ori asupra vieţii şi integrităţii corporale a persoanelor şi asupra integrităţii bunurilor acestora.(…) Având în vedere circumstanțele personale ale acestuia, posibilitatea efectivă de reintegrare socială, conduita avută anterior faptelor, instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă chiar și fără executarea acesteia. Totodată, instanța are în vedere și conduita inculpatului ulterior săvârșirii faptelor.(…) Pe cale de consecință, în temeiul art. 91 CP, instanța urmează să dispună suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare la care va fi condamnat inculpatul”, arată judecătorul în motivarea hotărârii.

Cum a tranșat problema Înalta Curte. Decizia este obligatorie

Împotriva soluției penale a Judecătoriei Avrig, Constantin Stoica a declarat apel, care se judecă la Curtea de Apel Alba Iulia.

Instanța de control judiciar a hotărât, pe data de 04.05.2022, să suspende judecarea cauzei și să sesizeze Înalta Curte – Completul pentru soluționarea unor chestiuni de drept cu următoarea întrebare:

„În situația în care, potrivit legislației române, este obligatoriu ca persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul să dețină un permis de conducere, iar aceasta posedă exclusiv un permis de conducere provizoriu eliberat de autoritatea competentă din Marea Britanie (Provisional Driving Licence), se reține forma atenuată a infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art.335 alin.2 C.pen., respectiv situația în care persoana nu are dreptul de a conduce autovehicule în România?”.

Pe data de 28.11.2022, ICCJ a admis sesizarea Curții de Apel Alba Iulia și a stabilit următoarele:

„Potrivit legislaţiei române, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care deţine un permis de conducere provizoriu valabil, eliberat de autoritatea competentă din Marea Britanie (Provisional Driving Licence) constituie infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (2) din Codul penal, în situaţia în care persoana nu are dreptul de a conduce autovehicule în România. Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 noiembrie 2022”, se arată în minuta instanței supreme.

