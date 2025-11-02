Guvernul reduce numărul muncitorilor străini. „Să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”

Autor: Maria Mora
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 10:21
311 citiri
Livrator Glovo / FOTO: Unsplash.com

Guvernul României a decis să reducă, pentru anul 2026, numărul maxim de muncitori străini care pot fi angajați în țară. Ministrul Muncii susține că astfel Guvernul încearcă să aibă mai multe locuri de muncă disponibile pentru români.

Potrivit deciziei adoptate în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, pentru anul 2026 a fost stabilit un contingent de 90.000 de permise de muncă pentru cetățenii din afara Uniunii Europene. Comparativ cu anul 2025, când nivelul aprobat a fost de 100.000 de permise, se înregistrează o scădere de 10.000, scrie Mediafax.

„Având în vedere că în calcul pentru salariul minim ne-a spus, printre altele, Institutul Național de Statistică, faptul că există posibilitatea de a avea un anumit număr de disponibilizări în anul viitor, eu am considerat de cuviință ca în anticiparea acestor probleme sociale să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, pentru Digi 24.

Patronatele au solicitat o creștere numărului de muncitori străini până la 150.000 pentru 2026, dar propunerea a fost respinsă.

Blocul Național Sindical (BNS) a criticat poziția patronatelor la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

