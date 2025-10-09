Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege prevede și o nouă categorie specială pentru aceste mijloace de transport

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 21:37
231 citiri
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege prevede și o nouă categorie specială pentru aceste mijloace de transport
Trotinetă FOTO: Pixabay

În acest moment, pentru a folosi trotineta sau bicicleta electrice, o persoană trebuie să aibă mai mult de 14 ani.

Un proiect de lege depus în Parlament prevede că cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit Știrile ProTV.

„În primele opt luni au fost înregistrate 2 decese şi 32 de persoane grav rănite, ceea ce demonstrează că trotinetele şi bicicletele electrice pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalţi participanţi la trafic, cât şi pentru conducătorul trotinetei electrice”, se precizează în proiect.

Proiectul depus în Parlament prevede introducerea unui nou permis, categoria AM1, special pentru trotinete și biciclete electrice.

Pentru a putea obține permisul, utilizatorul trebuie să aibă o vârstă mai mare de 14 ani și să dea un examen scris prin care să dovedească că știe legislația din țară, dar și să facă un traseu pe un poligon special.

„Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat. Proba practică pentru categoriile AMl şi AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament”, se arată în proiect.

Permisul astfel obţinut va fi valabil 10 ani.

Cei care au un permis de conducere nu mai au nevoie de unul special pentru trotinete. Proiectul urmează să intre în comisiile de specialitate, apoi la dezbatere în Parlament.

