Cauți perne de aer auto? AirPower explică ce trebuie să știi înainte să alegi

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Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 18:39
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Cauți perne de aer auto? AirPower explică ce trebuie să știi înainte să alegi
FOTO: magnific.com

Mașina ta se lasă pe spate când o încarci? Probabil te-ai întrebat dacă există o soluție simplă cu care să sprijini suspensia. AirPower, magazin online cu depozit în Suceava, propune un set de perne auxiliare, iar dacă cauți o pernă de aer potrivită automobilului tău, merită să știi de la început cum funcționează.

Ce sunt pernele auxiliare pe aer?

Pernele de aer auxiliare, numite și suspensie pneumatică, sunt acele accesorii auto realizate dintr-un cauciuc rezistent, umflate cu aer și introduse în arcurile elicoidale ale mașinii. Rolul acestora este de a ajuta și de a proteja suspensia existentă, nu de a o înlocui.

Acesta este motivul pentru care pernele de aer auto se potrivesc doar mașinilor dotate cu arcuri elicoidale. Fiind accesorii care nu modifică nicio piesă auto, nu au nevoie de omologare, iar presiunea poate fi aleasă în funcție de nevoi, cu respectarea indicațiilor producătorului.

Când să cauti perna de aer auto?

Un astfel de moment apare atunci când autovehiculul este folosit intens la transport. O mașină încărcată poate căpăta aspectul de automobil lăsat, în timp ce suspensia este pusă în dificultate. Pernele de aer, disponibile la AirPower, pot fi folosite pentru a proteja suspensia, a mări capacitatea de încărcare și a spori confortul șoferului și al pasagerilor.

Pe blogul AirPower descoperi articole despre diverse mărci și modele auto și despre situațiile în care acestea pot fi ajutate de perne de aer auxiliare. Un Fiat Doblo încărcat zilnic, un Mercedes Vito instabil la bagaje multe, o Dacia Logan care atinge solul la denivelări sau un Ford Transit care se lasă pe spate sunt exemple de situații în care pernele de aer pentru suspensie pot oferi un sprijin în plus.

Cum să alegi perne pe aer potrivite pentru mașina ta?

La magazinul online AirPower vezi perne pe aer pentru autovehiculul tău, găsind ce se potrivește acestuia prin intermediul filtrelor disponibile pe site. E suficient să introduci marca, modelul și anul, iar site-ul perneauxiliare.ro îți afișează ce este disponibil pentru mașina ta. Peste 20 de mărci auto, printre care Audi, Ford sau Mazda, sunt acoperite.

Categoria de kituri complete cu instalație finală numără la AirPower peste 300 de rezultate, ceea ce arată cât de variată este oferta.

Seturile de perne auxiliare nu sunt universale, ci specifice anumitor modele și mărci auto, de aici și filtrele cu care poți naviga mai ușor în căutarea celui potrivit pentru mașina ta. Sunt complete, cu accesoriile necesare, gata de montat, echipa tehnică oferind și consiliere pentru o montare corectă.

Ce accesorii de la AirPower completează kitul de perne auto?

Dincolo de seturile complete de perne de aer pentru suspensii, magazinul pune la dispoziție pentru șoferi și compresoare auto, accesorii pentru perne auxiliare, autobuffere și întăritoare, dar și kituri complexe și utile pentru situații neprevăzute.

Gama de produse merge mai departe, spre cricuri auto, redresoare cu starter de pornire, perne pentru tetiere auto cu broderie și odorizante pentru un interior auto elegant și plăcut. Astfel, un singur magazin din Suceava poate acoperi atât nevoia de sprijin pentru suspensie, cât și accesoriile de zi cu zi utile pentru orice conducător auto.

1. Pernele auxiliare înlocuiesc amortizoarele?

Nu. Sunt o completare a suspensiei existente și nu înlocuiesc și nu modifică nicio piesă din mașină.

2. Pot folosi același set la orice mașină?

Nu. Seturile sunt specifice pentru anumite mărci, iar mașina trebuie să aibă arcuri elicoidale.

3. Cum afli dacă un set se potrivește mașinii tale?

Folosești filtrul de marcă, model și an de pe site sau ceri consultanță gratuită de la echipa AirPower.

Concluzie

Pernele auxiliare auto protejează suspensia existentă a mașinii, se aleg specific pentru fiecare model, sunt gata de montat și oferă un confort în plus șoferilor și pasagerilor. Pentru mai multe informații sau comenzi, descoperă pe site gama completă de perne auxiliare AirPower și verifică dacă există un set pentru mașina ta.

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Telefon: +40 744 870 142

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