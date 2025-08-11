La noapte, plouă cu stele peste România. Când și unde pot fi observate cel mai bine Perseidele FOTO

Perseidele s-au întors pentru a uimi oamenii cu explozii de lumină şi culoare. Această ploaie anuală de meteori, activă din luna iulie până la 26 august, îşi atinge apogeul în noaptea de 11 spre 12 august, înainte de răsărit.

Denumite după constelaţia din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Este unul dintre cele mai strălucitoare şi mai uşor de observat astfel de fenomene de peste an, producând "meteori de un albastru strălucitor – şi foarte mulţi," declara astronomii.

Ce este o ploaie de meteori?

Mai multe ploi de meteori au loc anual şi nu este nevoie de echipament special pentru a le vedea.

Majoritatea ploilor de meteori provin din resturile cometelor. Sursa Perseidelor este cometa 109P/Swift-Tuttle. Aceasta, când trece pe lângă Soare, sublimează şi praful cosmic prins în nucleul îngheţat este eliberat în spaţiu.

Când rocile din spaţiu intră în atmosfera Pământului, rezistenţa aerului le face foarte fierbinţi. Acest lucru face ca aerul să strălucească în jurul lor şi lasă pentru scurt timp o coadă de foc în urma lor - capătul unei aşa-numite "stele căzătoare". Punctele de aer incandescent din jurul rocilor spaţiale care se deplasează rapid, de la dimensiunea unei particule de praf până la cea a unui bolovan, pot fi vizibile uneori pe cerul nopţii.

Fenomenul de stea căzătoare este arhicunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este lăsată de o particulă sub 1 mm diametru care aprinde aerul, când intră în atmosfera Pământului. Pentru o fracţiune de secundă, vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor. Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numeşte meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numeşte meteorit.

Perseidele rezultă din "particule mai mari decât multe alte ploi de meteori," a explicat un specialist de la NASA, ceea ce le dă aspectul de "mingi de foc strălucitoare" - mai uşor de observat decât multe altele.

Cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopţii, până dimineaţa. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelaţia Cassiopeia (între Cassiopeia şi Perseu) este o „perseidă”.

Potrivit Mirror, Perseidele îşi încep activitatea din data de 17 iulie şi vor continua până pe 24 august, însă apogeul spectacolului ceresc are loc în această noapte (luni, 11 august - n.r.). Cele mai intense şi spectaculoase momente vor fi vizibile după miezul nopţii, până în zorii zilei, când cerul este mai întunecat.

Reprezentanţii Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” au confirmat faptul că noaptea de 11 spre 12 august şi cea de 12 spre 13 august sunt cele mai bune pentru a observa curentul de meteori, maximul fiind pe 12 august.

„Luna va fi pe cer pe tot parcursul nopţilor. Din această cauză, luminozitatea cerului va creşte, deci se vor vedea doar meteorii cei mai strălucitori,” au precizat aceştia.

Unde pot fi observate cel mai bine Perseidele

„Fenomenele astronomice se urmăresc cel mai bine din locurile cu cer curat, lipsit de lumini parazite. Aşa că din oraşele mari nu se pot observa mulţi meteori. Cel mai bun este un loc la ţară sau la munte. Este bun şi un loc de observaţii aflat la marginea oraşelor mari. Cei ce vor observa din zonele cu cer curat vor putea vedea maxim 100 de meteori pe oră. Cei ce observă din oraşe vor vedea 10-20 de meteori pe oră,” mai informează astro-urseanu.ro.

