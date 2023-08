Ploaia de stele căzătoare atinge punctul maxim pe 13 august. Locurile de unde pot fi văzute cel mai bine Perseidele

Denumite după constelaţia din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru că este perioada concediilor şi a vacanţelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea, informează astro-urseanu.ro. Maximul curentului va veni în ziua de 13 august, între orele 10.00 şi 17.00.

Fenomenul de stea căzătoare este arhicunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este lăsată de o particulă sub 1 mm diametru care aprinde aerul, când intră în atmosfera Pământului. Pentru o fracţiune de secundă, vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor. Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numeşte meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numeşte meteorit.

Toate aceste particule de praf vin de la cometa 109P/Swift-Tuttle, care, când trece pe lângă Soare, sublimează şi praful cosmic prins în nucleul îngheţat este eliberat în spaţiu.

Orice roi de meteori are o anumită perioadă în care este activ şi un moment de maxim, în care activitatea meteorilor este cea mai mare.

Pentru Perseide, perioada de activitate este între 17 iulie şi 26 august. În această perioadă se pot observa, pe lângă meteorii ce nu aparţin unui curent (sporadici), şi meteori care par că vin din constelaţia Perseus.

Maximul curentului va veni în ziua de 13 august, între orele 10.00 şi 17.00. Pentru că maximul vine în timpul zilei şi meteorii nu se pot vedea ziua, va trebui să vă uitaţi pe cer în noaptea de dinaintea maximului, 12/13 august, şi în cea de după, 13/14 august. Se vor putea observa panta ascendentă şi panta descendentă a maximului, în intervalul 11-14 august.

Cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopţii, până dimineaţa. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelaţia Cassiopeia (între Cassiopeia şi Perseu) este o „perseidă”.

Anul acesta, Luna nu va deranja observaţiile.

Cel mai bun este un loc la ţară sau la munte

Fenomenele astronomice se urmăresc cel mai bine din locurile cu cer curat, lipsit de lumini parazite. Aşa că din oraşele mari nu se pot observa mulţi meteori. Cel mai bun este un loc la ţară sau la munte. Este bun şi un loc de observaţii aflat la marginea oraşelor mari. Cei ce vor observa din zonele cu cer curat vor putea vedea maxim 100 de meteori pe oră. Cei ce observa din oraşe vor vedea 10-20 de meteori pe oră.

Pentru a vedea meteori nu aveţi nevoie de un instrument astronomic. Vă trebuie ceva pe care să staţi întins, un sac de dormit sau un şezlong. Vă mai trebuie îmbrăcăminte groasă, deoarece nopţile de august sunt destul de răcoroase. Pentru a vedea cât mai mulţi meteori, este nevoie să priviţi cerul măcar o oră. Cu cât observaţi mai mult timp, cu atât vedeţi mai mulţi meteori. Desigur, uneori este binevenită o pauză scurtă pentru dezmorţire.

Dacă doriţi ca observaţiile voastre să fie utile oamenilor de ştiinţă, este nevoie ca la fiecare meteor observat să notaţi: ora, minutul, secunda când a apărut; locul de unde a venit (constelaţia); strălucirea (magnitudinea) prin compararea lui cu stelele vecine. În acest caz vă invităm să luaţi legătura cu Societatea Astronomică Română de Meteori (SARM).

Urmărind bolta cerească, veţi vedea stelele şi Calea Lactee. Uneori, printre stele, se va vedea o dâră luminoasă, ce va dura mai puţin de o secundă. Numele de „stea căzătoare” vine din vechime, deoarece părea că una din stelele de pe cer cădea. Desigur că stelele nu au cum sa cadă, de fapt observaţi o particulă foarte mică, sub 1 mm diametru, care a intrat în atmosfera Pământului şi, la frecarea cu aerul, a făcut ca acesta să emită lumină (ionizare).

Predicţiile spun că se vor vedea maxim 100 de meteori pe oră, în condiţii ideale, însa în mod normal se vede cam jumătate din numărul estimat. În timpul maximului Perseidelor se poate vedea cam un meteor pe minut.