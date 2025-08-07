Spectacolul ceresc al perseidelor în 2025. Care este perioada ideală de observare și cele mai bune locuri din România

Ploaia de meteoriți este spectacolul astronomic cel mai urmărit în întreaga lume, inclusiv în România, iar apogeul fenomenului are loc în noaptea dintre 12 și 13 august în acest an.

Perseidele pot ajunge până la 100 de căderi pe oră, dacă te afli într-un loc bun de vizionat. Perseidele sunt una dintre cele mai cunoscute ploi de meteoriți din timpul anului. Fenomenul se produce atunci când Pământul trece prin norul de particule lăsat în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle.

Particulele, uneori de mărimea unui grăunte de nisip, intră în atmosferă cu viteze de peste 200.000 km/h și se aprind, creând ceea ce numim „stele căzătoare”, arată Wall-Street.

Denumirea vine de la constelația Perseus, zona de pe cer din care par să provină meteorii. Fenomenul este unul care durează mai bine de o lună în fiecare an, însă perioada activă este între 17 iulie – 23/24 august, cu un maxim de activitate în noaptea de 12 spre 13 august.

100 de “stele căzătoare” pe oră

În perioada de vârf, în condiții ideale, se pot observa până la 100 meteori/oră, dar locul în care vă aflați este foarte important. Cele mai bune momente pentru observație sunt în intervalul 23:00 – 05:00, cu un vârf de activitate: între 02:00 și 04:00 dimineața. Constelația Perseus, punctul radiant al Perseidelor, urcă tot mai sus pe cer după miezul nopții, iar după ora 2:00 meteoriții devin tot mai frecvenți.

Căutarea unui loc întunecat e esențială pentru o experiență reușită. Orașele și zonele cu poluare luminoasă puternică nu sunt ideale pentru observarea Perseidelor. Din recomandările pasionaților și specialiștilor, cam acestea ar fi cele mai bune locuri din România în care să urmăriți Perseidele:

Masivul Bucegi (zona Padina, Platoul Babele) Munții Apuseni Munții Rarău (zona Rarău–Giumalău) Parcul Național Piatra Craiului Delta Dunării (în sate izolate, fără iluminat public)

Poți verifica nivelul poluării luminoase pe site-uri ca lightpollutionmap.info.

