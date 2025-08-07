Spectacolul ceresc al perseidelor în 2025. Care este perioada ideală de observare și cele mai bune locuri din România

Autor: Daniel Groza
Joi, 07 August 2025, ora 07:50
187 citiri
Spectacolul ceresc al perseidelor în 2025. Care este perioada ideală de observare și cele mai bune locuri din România
Locurile întunecate, fără poluare luminoasă sunt cele mai bune pentru observarea perseidelor FOTO Pixabay

Ploaia de meteoriți este spectacolul astronomic cel mai urmărit în întreaga lume, inclusiv în România, iar apogeul fenomenului are loc în noaptea dintre 12 și 13 august în acest an.

Perseidele pot ajunge până la 100 de căderi pe oră, dacă te afli într-un loc bun de vizionat. Perseidele sunt una dintre cele mai cunoscute ploi de meteoriți din timpul anului. Fenomenul se produce atunci când Pământul trece prin norul de particule lăsat în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle.

Particulele, uneori de mărimea unui grăunte de nisip, intră în atmosferă cu viteze de peste 200.000 km/h și se aprind, creând ceea ce numim „stele căzătoare”, arată Wall-Street.

Denumirea vine de la constelația Perseus, zona de pe cer din care par să provină meteorii. Fenomenul este unul care durează mai bine de o lună în fiecare an, însă perioada activă este între 17 iulie – 23/24 august, cu un maxim de activitate în noaptea de 12 spre 13 august.

100 de “stele căzătoare” pe oră

În perioada de vârf, în condiții ideale, se pot observa până la 100 meteori/oră, dar locul în care vă aflați este foarte important. Cele mai bune momente pentru observație sunt în intervalul 23:00 – 05:00, cu un vârf de activitate: între 02:00 și 04:00 dimineața. Constelația Perseus, punctul radiant al Perseidelor, urcă tot mai sus pe cer după miezul nopții, iar după ora 2:00 meteoriții devin tot mai frecvenți.

Căutarea unui loc întunecat e esențială pentru o experiență reușită. Orașele și zonele cu poluare luminoasă puternică nu sunt ideale pentru observarea Perseidelor. Din recomandările pasionaților și specialiștilor, cam acestea ar fi cele mai bune locuri din România în care să urmăriți Perseidele:

Masivul Bucegi (zona Padina, Platoul Babele) Munții Apuseni Munții Rarău (zona Rarău–Giumalău) Parcul Național Piatra Craiului Delta Dunării (în sate izolate, fără iluminat public)

Poți verifica nivelul poluării luminoase pe site-uri ca lightpollutionmap.info.

Cum au ratat Ion Iliescu și Nicolae Văcăroiu privatizarea din anii 1990-1996. Efectele unui eșec istoric pe care îl resimțim până azi
Cum au ratat Ion Iliescu și Nicolae Văcăroiu privatizarea din anii 1990-1996. Efectele unui eșec istoric pe care îl resimțim până azi
Pentru cei care nu au prins celebra tranziție de după anii 1990, momentul actual, în care România abia se târâie economic, poate părea inexplicabil, ca și cum ar fi apărut din neant. Tot...
Gândirea economică a lui Ion Iliescu: „Mai degrabă un economist marxist amator”
Gândirea economică a lui Ion Iliescu: „Mai degrabă un economist marxist amator”
La scurt timp după decesul primului președinte al României postdecembriste, analiza unei societăți care pare că nu își găsește drumul abia începe. Iar una dintre întrebările care se...
#perseide, #perioada, #locuri, #stele cazatoare, #ploaie de meteoriti , #stiri timp liber
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Momentul in care un civil din Bucea este executat in strada de catre rusi. Urmeaza jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: "Provocari"
Digi24.ro
Unde au disparut "fostii"? Ieri candidati la prezidentiale, azi cu noi pretentii politice sau retrasi din viata publica
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 114 - Reacția lui George Simion la moartea lui Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Spectacolul ceresc al perseidelor în 2025. Care este perioada ideală de observare și cele mai bune locuri din România
  2. Horoscop zilnic. Joi, 7 august. Zodia care primește o sumă de bani
  3. Bancul zilei: Ce nu s-a scumpit în România
  4. Mama lui Brad Pitt, Jane Etta, a murit la 84 de ani. "Nu eram încă pregătiți pentru plecarea ta"
  5. Sabia laser a lui Darth Vader, din "Star Wars", expusă înaintea unei licitații. Cu cât s-ar putea vinde
  6. Actrița Kelley Mack, Addy din "The Walking Dead", a murit la doar 33 de ani. Boala cumplită care a ucis-o
  7. Românii care nu mai au nevoie de bilet de trimitere sau de internare când merg la medic. Anunțul Ministerului Sănătății și CNAS
  8. Se construiește Muzeul Basmelor Românești. Va fi unul dintre cele mai mari parcuri tematice din România
  9. Andreea Marin a ajuns de urgență la spital. "Cu toată grija mea permanentă pentru sănătate, adeseori am luat pe umerii mei mult mai mult decât pot să duc"
  10. Cauza oficială a morții lui Ozzy Osbourne, dezvăluită de New York Times. Ce alte detalii mai conține certificatul de deces