Atac violent în Capitală. O persoană a fost înjunghiată în plină zi pe o stradă din Sectorul 4. Agresorul a fost prins în scurt timp

O persoană a fost înjunghiată în plină zi pe o stradă din sectorul 4 FOTO Pixabay

O persoană a fost înjunghiată de un bărbat de 45 de ani pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, a informat, luni, 1 septembrie, Poliția municipiului București. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar apoi a fost transportată la spital. Potrivit sursei citate, agresorul a fost prins în scurt timp, iar cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Luni, 1 septembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 16 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 4 o persoană ar fi fost înjunghiată cu un cuțit.

Echipajul de poliție, deplasat de urgență la fața locului, a constatat că aspectele sesizate se confirmă.

Un echipaj medical a intervenit prompt, acordând primele îngrijiri victimei, aceasta fiind ulterior transportată la spital pentru investigații suplimentare, precizează sursa citată.

În urma verificărilor efectuate de polițiștii Secției 16, a fost identificat și depistat la scurt timp un bărbat, în vârstă de 45 de ani, bănuit de săvârșirea faptei.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Serviciul Omoruri, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul.

