Al treilea atac în 24 de ore la Bruxelles. O persoană a fost rănită într-un nou schimb de focuri legat de traficul de droguri FOTO/VIDEO

Noi focuri de armă legate de traficul de droguri - al treilea în 24 de ore - au avut loc în noaptea de miercuri spre joi, 6 februarie, în apropierea staţiei de metrou Clémenceau, în comuna Anderlecht, la Bruxelles, anunţă procurorul capitalei belgiene, relatează AFP.

O persoană a fost rănită la un picior într-un schimb de focuri joi, 6 februarie.

”Regretăm faptul că în 24 de ore avem trei atacuri armate, unul la Saint-Josse şi două la Clémenceau. Este absolut inacceptabil”, a declarat joi, la postul de radio public francofon, procurorul Julien Moinil.

Mai multe publicaţii scriu că o persoană a fost rănită la un picior într-un schimb de focuri joi, către ora locală 3,30 (4.30, ora României), în apropierea staţiei de metrou Clémenceau, la Anderlecht.

La această staţie de metrou au avut loc tiruri cu o puşcă de asalt, către ora locală 6.00 (7.00, ora României), filmate de o cameră de supraveghere video.

❗️ BREAKING Two men opened fire with a Kalashnikov assault rifle in the Brussels subway system

Several metro stations in Brussels were shut down after a shooting at Clemenceau station, Belgian prosecutors said. No injuries were reported, but the suspects fled into the metro… pic.twitter.com/qwnizmfluK